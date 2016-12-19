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Сахалинская "Неваляшка" вернулась из Владивостока с наградами

Сахалинская "Неваляшка" вернулась из Владивостока с наградами

В столице Приморья проходили соревнования по горнолыжному спорту

Детский горнолыжный клуб "Неваляшка" 25 декабря принял участие в детских соревнованиях по горнолыжному спорту во Владивостоке. Состязания проводились среди юношей и девушек 2008-2012 года.
 
Юные сахалинские спортсмены заняли ни одно призовое место. Очередной этап соревнований пройдет в Сахалинской области на базе "Горного воздуха" в 2017 году.  
 
"Спасибо организаторам этих соревнований (Купцова Нина Александровна от Сахалинской области), родителям, поддержавшим затею. Вчера наша команда с группой поддержки  прибыла на Сахалин", - говорят родители.                        
                
Сахалинские призёры: Хан Вячеслав (5 лет) - 1 место, Некрасова Виолетта (5 лет) - 1 место, Бушин Дмитрий (6 лет) - 3 место, Добрыднев Кирилл (7 лет) - 1 место, Кресов Иван (8 лет) - 2 место.
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Сахалинская "Неваляшка" вернулась из Владивостока с наградами, Фото: 1
Сахалинская "Неваляшка" вернулась из Владивостока с наградами, Фото: 2
Сахалинская "Неваляшка" вернулась из Владивостока с наградами, Фото: 3
Сахалинская "Неваляшка" вернулась из Владивостока с наградами, Фото: 4
Сахалинская "Неваляшка" вернулась из Владивостока с наградами, Фото: 5
Сахалинская "Неваляшка" вернулась из Владивостока с наградами, Фото: 6
Сахалинская "Неваляшка" вернулась из Владивостока с наградами, Фото: 7
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Сахалинская "Неваляшка" вернулась из Владивостока с наградами
сегодня, в 09:56 +4
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Комментарии
Online
багз-банни Online
Написано сегодня, в 10:03
Молодцы "Неваляшки"!
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+1
Online
Подлец Online
Написано сегодня, в 10:23
Отличную замену готовят
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0
Online
ignition Online
Написано сегодня, в 10:31
Умнички наши! ??????
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0
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