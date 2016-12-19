Сахалинская "Неваляшка" вернулась из Владивостока с наградами
В столице Приморья проходили соревнования по горнолыжному спорту
Детский горнолыжный клуб "Неваляшка" 25 декабря принял участие в детских соревнованиях по горнолыжному спорту во Владивостоке. Состязания проводились среди юношей и девушек 2008-2012 года.
Юные сахалинские спортсмены заняли ни одно призовое место. Очередной этап соревнований пройдет в Сахалинской области на базе "Горного воздуха" в 2017 году.
"Спасибо организаторам этих соревнований (Купцова Нина Александровна от Сахалинской области), родителям, поддержавшим затею. Вчера наша команда с группой поддержки прибыла на Сахалин", - говорят родители.
Сахалинские призёры: Хан Вячеслав (5 лет) - 1 место, Некрасова Виолетта (5 лет) - 1 место, Бушин Дмитрий (6 лет) - 3 место, Добрыднев Кирилл (7 лет) - 1 место, Кресов Иван (8 лет) - 2 место.
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7 Сахалинская "Неваляшка" вернулась из Владивостока с наградами
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Комментарии
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багз-банни Online
Написано сегодня, в 10:03
Молодцы "Неваляшки"!
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Подлец Online
Написано сегодня, в 10:23
Отличную замену готовят
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ignition Online
Написано сегодня, в 10:31
Умнички наши! ??????
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