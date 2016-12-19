Сахалинская "Неваляшка" вернулась из Владивостока с наградами

В столице Приморья проходили соревнования по горнолыжному спорту

Детский горнолыжный клуб "Неваляшка" 25 декабря принял участие в детских соревнованиях по горнолыжному спорту во Владивостоке. Состязания проводились среди юношей и девушек 2008-2012 года.

Юные сахалинские спортсмены заняли ни одно призовое место. Очередной этап соревнований пройдет в Сахалинской области на базе "Горного воздуха" в 2017 году.

"Спасибо организаторам этих соревнований (Купцова Нина Александровна от Сахалинской области), родителям, поддержавшим затею. Вчера наша команда с группой поддержки прибыла на Сахалин", - говорят родители.

Сахалинские призёры: Хан Вячеслав (5 лет) - 1 место, Некрасова Виолетта (5 лет) - 1 место, Бушин Дмитрий (6 лет) - 3 место, Добрыднев Кирилл (7 лет) - 1 место, Кресов Иван (8 лет) - 2 место.