Более 97 % сахалинских школьников справились с итоговым сочинением

Стали известны результаты итогового сочинения, которое написали сахалинцы и курильчане 7 декабря 2016 года. В творческом испытании приняли участие 2 435 человек, из них 2 384 человека писали итоговое сочинение, 51 человек – итоговое изложение. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования Сахалинской области.

Для выпускников 2016-2017 учебного года написание итогового сочинения (изложения) является обязательным этапом завершения среднего образования и рассматривается как допуск к ЕГЭ. При оценке работы во внимание принимались пять критериев: аргументация, привлечение литературного материала, композиция, качество речи и грамотность. Темы сочинений и текст изложения были разработаны Федеральным институтом педагогических измерений и сформированным Рособрнадзором по часовым поясам. Они стали известны выпускникам за 15 минут до начала экзамена. Продолжительность написания сочинения составляла 3 часа 55 минут.

По итогам проверки работ, оказалось, что только 2,6% выпускников получили «незачет» (2015г.-5,3%), это на 2,7% ниже прошлогоднего показателя. У этих ребят будет возможность пересдачи, воспользоваться которой они смогут 1 февраля и 3 мая 2017 года. В эти же сроки могут написать сочинение выпускники прошлых лет и обучающиеся по образовательным программам среднего профессионального образования.

Отметим, что самой востребованной для участников творческого испытания оказалась тема разума и чувств, её выбрали 1 197 человек (50,2 %). О чести и бесчестии писали 607 человек (25,5%). Тема дружбы и вражды заинтересовала 245 участников (10,3%), победы и поражения - 208 человек (8,7%), опыта и ошибок - 127 (5,3%).

Напомним, что в дальнейшем школьное итоговое сочинение может быть учтено при приеме абитуриентов в вузы. В этом случае вузы сами оценят сочинение в баллах. Максимально за него можно будет получить 10 баллов, которые затем суммируют с баллами ЕГЭ абитуриента.