Под Шахтёрском пройдёт первенство по трековым автогонкам на льду «Тауро-2017»
Соревнования запланированы на 14 января 2017 года
14 января 2017 года под Шахтёрском состоится первый этап первенства по зимним трековым автомобильным гонкам на льду «Тауро-2017». Организатором мероприятия выступает СРРО «АВТОКЛУБ СТАРТ».
Как напоминают "Углегорские новости", несколько десятилетий назад гонки на льду под Шахтёрском проходили регулярно, соревнования обычно проводили в феврале. В 2016-м энтузиасты Углегорского района предприняли вполне успешную попытку возродить некогда популярный вид спорта.
В июле 2016-го углегорским автогонщикам удалось заручиться и поддержкой губернатора. Тогда, напомним, на встрече с населением Углегорского района Олег Кожемяко чётко обозначил свою позицию: подобные соревнования проводятся по всему миру, запрещать их никто не вправе.
В 2017-м соревнования пройдут в трёх категориях автомобилей:
• класс 1600 см3;
• класс 2000 см3;
• класс свободный.
Место проведения прежнее — озеро Тауро под Шахтёрском.
Ознакомиться с регламентом состязаний можно по ссылке.
Регистрация участников начнётся в 10:00, старт назначен на 11:30.
Контакты: +7 924 184-08-33.
Организаторы приглашают всех желающих
Как это было минувшей зимой: