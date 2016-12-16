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Под Шахтёрском пройдёт первенство по трековым автогонкам на льду «Тауро-2017»
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Под Шахтёрском пройдёт первенство по трековым автогонкам на льду «Тауро-2017»

Соревнования запланированы на 14 января 2017 года

14 января 2017 года под Шахтёрском состоится первый этап первенства по зимним трековым автомобильным гонкам на льду «Тауро-2017». Организатором мероприятия выступает СРРО «АВТОКЛУБ СТАРТ».

Как напоминают "Углегорские новости", несколько десятилетий назад гонки на льду под Шахтёрском проходили регулярно, соревнования обычно проводили в феврале. В 2016-м энтузиасты Углегорского района предприняли вполне успешную попытку возродить некогда популярный вид спорта.

В июле 2016-го углегорским автогонщикам удалось заручиться и поддержкой губернатора. Тогда, напомним, на встрече с населением Углегорского района Олег Кожемяко чётко обозначил свою позицию: подобные соревнования проводятся по всему миру, запрещать их никто не вправе.

В 2017-м соревнования пройдут в трёх категориях автомобилей:
 класс 1600 см3;
• класс 2000 см3;
 класс свободный.

Место проведения прежнее — озеро Тауро под Шахтёрском.

Ознакомиться с регламентом состязаний можно по ссылке.
Регистрация участников начнётся в 10:00, старт назначен на 11:30.
Контакты: +7 924 184-08-33.
Организаторы приглашают всех желающих

Как это было минувшей зимой:

сегодня, в 16:24 +1
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