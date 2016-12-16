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Контейнеровоз, легковушка и небольшой грузовик столкнулись в Южно-Сахалинске
фото очевидцев

Контейнеровоз, легковушка и небольшой грузовик столкнулись в Южно-Сахалинске

Авария произошла на улице Пуркаева

ДТП произошло сегодня, 23 декабря в пятом часу вечера в Южно-Сахалинске на улице Пуркаева.

По словам очевидцев, контейнеровоз выезжал на главную дорогу со стороны магазинов, расположенных с южной стороны от дороги. Водитель большегруза поворачивал налево, когда в его заднюю часть врезался автомобиль Toyota Corolla Fielder. В это время контейнеровоз врезался в небольшой грузовик, оттолкнув его на встречную полосу.

Люди в аварии не пострадали. Автомобили получили механические повреждения и перекрыли все движение.

Галерея
Контейнеровоз, легковушка и небольшой грузовик столкнулись в Южно-Сахалинске, Фото: 1
Контейнеровоз, легковушка и небольшой грузовик столкнулись в Южно-Сахалинске, Фото: 2
Контейнеровоз, легковушка и небольшой грузовик столкнулись в Южно-Сахалинске, Фото: 3
Контейнеровоз, легковушка и небольшой грузовик столкнулись в Южно-Сахалинске, Фото: 4
Контейнеровоз, легковушка и небольшой грузовик столкнулись в Южно-Сахалинске, Фото: 5
Контейнеровоз, легковушка и небольшой грузовик столкнулись в Южно-Сахалинске, Фото: 6
Контейнеровоз, легковушка и небольшой грузовик столкнулись в Южно-Сахалинске, Фото: 7
Контейнеровоз, легковушка и небольшой грузовик столкнулись в Южно-Сахалинске, Фото: 8
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Контейнеровоз, легковушка и небольшой грузовик столкнулись в Южно-Сахалинске
Автор: Татьяна Сергеева, сегодня, в 16:56 +1
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Место
Южно-Сахалинск
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Комментарии
Online
^очень ГРУСТНЫЙ ЧЕЛ^^ Online
Написано сегодня, в 17:09
Всех собрал...
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чeLOVEк NaStRoEniE
Написано сегодня, в 17:19
Вот кстати грузовика там не видела..
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Коля С.
Написано сегодня, в 19:51
Дорогу бате!
Путаються под колёсами всякие шушлайки!
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