Контейнеровоз, легковушка и небольшой грузовик столкнулись в Южно-Сахалинске

фото очевидцев

ДТП произошло сегодня, 23 декабря в пятом часу вечера в Южно-Сахалинске на улице Пуркаева.

По словам очевидцев, контейнеровоз выезжал на главную дорогу со стороны магазинов, расположенных с южной стороны от дороги. Водитель большегруза поворачивал налево, когда в его заднюю часть врезался автомобиль Toyota Corolla Fielder. В это время контейнеровоз врезался в небольшой грузовик, оттолкнув его на встречную полосу.

Люди в аварии не пострадали. Автомобили получили механические повреждения и перекрыли все движение.