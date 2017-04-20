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Живая цепь по кирпичику разбирает улицу Комсомольскую в Южно-Сахалинске
видео очевидцев

Живая цепь по кирпичику разбирает улицу Комсомольскую в Южно-Сахалинске

Продолжается реконструкция участка дороги

Участок улицы Комсомольской от Коммунистического проспекта до проспекта Победы закрыт на ремонт. Жители Южно-Сахалинска сняли на видео, как рабочие разбирают тротуарную плитку и передают ее, выстроившись в живую цепь.

По словам горожан, они не первый раз наблюдают такую картину.

"Работают медленно, но верно", - говорят горожане.

Напомним. ранее пресс-служба администрации областного центра сообщала, что реконструкция стартовала с участка от Компроспекта до ул. Поповича. На время ремонта подъезд к жилым домам 7-го микрорайона обеспечен со стороны ул. Антона Буюклы. Кроме того, свободно можно передвигаться по перекрестку с ул. Тихоокеанской. Пешеходы обходят стройку со стороны жилых домов.

Здесь работы планируют завершить к концу июля. Затем по аналогичному принципу будет реконструирован участок от ул. Поповича до пр. Победы. Полностью ремонтные работы планируется завершить в октябре.

Автор: Татьяна Сергеева, сегодня, в 10:52 +3
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Комментарии
Online
Breaking_news Online
Написано сегодня, в 10:58
Скованные одной цепью,
Связанные одной целью.
Скованные одной цепью,
Связанные одной.
(с) Наутилус Помпилиус.
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+5
senchick
Написано сегодня, в 11:23
Breaking_news, Одним словом - СТИЛЯГИ)))))
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+3
Online
MiSHGUN Online
Написано сегодня, в 10:58
Не хватает музыки из "Деревни Дураков"
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+6
Руслан Авлияров
Написано сегодня, в 14:19
MiSHGUN, лучше из Стены Пинк Флойда
))
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0
Online
Masenkaya Online
Написано сегодня, в 11:02 Отредактированно сегодня, в 11:02
Вот это мощь! Вот это сила! Вот работают .....
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+1
Antivirus
Написано сегодня, в 11:06
началькика сказал,надо выполнять....
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+1
senchick
Написано сегодня, в 11:23
Главное аккуратно и старательно...
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+1
Online
ostrovsakhalin Online
Написано сегодня, в 13:10
senchick, кому то на дачу. Ведь полюбому уже списано
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+1
Online
Елена Кириченко Online
Написано сегодня, в 11:29
мне почему-то смешно
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+1
Online
НюНик_просто_Анна Online
Написано сегодня, в 12:21
Елена Кириченко, не тебе одной
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+2
Аська
Написано сегодня, в 11:45
Вместе они сила
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0
Child_of_Sun
Написано сегодня, в 11:48
Лет 15 назад, наблюдал подобную картину. Два раза в день строители разбирали и собирали тротуар, для проезда и выезда строительной техники на стройку. Которая велась за тротуаром.
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+1
Online
jkmu Online
Написано сегодня, в 11:55
это что вообще??!!!!шел 21-й век....
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0
Allex01
Написано сегодня, в 12:20
jkmu, народ снимал вертикалку....
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0
Online
Mauzer Online
Написано сегодня, в 11:56
Бабки на брусчатку выделят,но они будут положены в карман.
Потому что постелят эту старую
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+2
Online
НюНик_просто_Анна Online
Написано сегодня, в 12:22
Mauzer, как всегда, зрите в корень
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0
Online
ostrovsakhalin Online
Написано сегодня, в 13:10
Mauzer, ну или прораб заработает
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0
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Елена Томашук Online
Написано сегодня, в 14:00
Такой тайваньский метод реконструкции должно хватить надолго ... ?????? команда рабочих очень напоминает муравьишек, которые все лето по кирпичикам такие шедевры создают. Очень благодарны за такой тяжёлый труд. Главное, чтобы ничего лишнего там не было заложено или труб проложено ... Сделать надо добротненько один раз и на всю жизнь ...
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0
atm
Написано сегодня, в 14:42
Завораживает
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+1
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