Живая цепь по кирпичику разбирает улицу Комсомольскую в Южно-Сахалинске

видео очевидцев

Участок улицы Комсомольской от Коммунистического проспекта до проспекта Победы закрыт на ремонт. Жители Южно-Сахалинска сняли на видео, как рабочие разбирают тротуарную плитку и передают ее, выстроившись в живую цепь.

По словам горожан, они не первый раз наблюдают такую картину.

"Работают медленно, но верно", - говорят горожане.

Напомним. ранее пресс-служба администрации областного центра сообщала, что реконструкция стартовала с участка от Компроспекта до ул. Поповича. На время ремонта подъезд к жилым домам 7-го микрорайона обеспечен со стороны ул. Антона Буюклы. Кроме того, свободно можно передвигаться по перекрестку с ул. Тихоокеанской. Пешеходы обходят стройку со стороны жилых домов.

Здесь работы планируют завершить к концу июля. Затем по аналогичному принципу будет реконструирован участок от ул. Поповича до пр. Победы. Полностью ремонтные работы планируется завершить в октябре.