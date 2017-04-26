Дополнительные палаты для пациентов откроют в сахалинском сосудистом центре

В ближайшее время за счёт сокращения административно-хозяйственных помещений в сахалинском сосудистом центре создадут условия для размещения дополнительных 10 коек. Позднее их число вырастет, как минимум, до 120. Это произойдёт после запуска в эксплуатацию нового здания перинатального центра и последующего перемещения специализированных служб.

- Мы продолжаем работать над улучшением медицинской помощи пациентам с болезнями системы кровообращения. Людей с острыми патологическими изменениями, проживающих в Южно-Сахалинске и пригородах, стараемся напрямую госпитализировать в региональный сосудистый центр. И увеличение коечного фонда расширяет эти возможности, – сообщил главный врач областной клинической больницы Александр Бейфус.

Эффективность работы связана и с активным использованием самых современных методов оперативного лечения. Показатель по выполненным стентированиям коронарных артерий в регионе составляет 62,1%, в целом по России – 24%.

- Раньше мы работали только на экстренный режим, сейчас большое внимание уделяем плановой помощи, профилактике инфарктов и инсультов. В последнее время внедрены экстренные каротивные эндартерэктомии. Это, когда уже при свершившемся инсульте сосудистые хирурги восстанавливают кровоток в сосудах шеи и у пациента не развивается инсульт, – дополнила заместитель главного врача областной клинической больницы по региональному сосудистому центру Мария Калашникова.

- Мне 35 лет. В начале февраля перенёс острый инфаркт, почувствовал себя плохо на работе. Поначалу думал сам доехать до скорой, но состояние ухудшилось и меня привёз туда напарник. Оказали первую помощь и повезли в областную больницу. По дороге случилась одна клиническая смерть. Потом ещё три. И вот, благодаря врачам, я жив. Мне вставили два стента в артерии. Здесь я пролежал месяц. Потом прошёл курс реабилитации в санатории, сейчас наблюдаюсь в поликлинике. Чувствую себя отлично, – поделился бывший пациент сосудистого центра Дмитрий Шерман.

- Я пережил три инфаркта и клиническую смерть. Сердце раз десять «заводили» при помощи дефибриллятора. Потом привезли в этот центр, – рассказал свою историю болезни 78-летний Георгий Андоньев. - За свою жизнь я лечился в таких клиниках, как знаменитый московский центр имени Бакулева, новосибирский кардиологический центр. И могу сказать, что по оснащению сахалинский сосудистый центр ничем не уступает. И врачи здесь замечательные.

Работа по совершенствованию оказания медицинской помощи ведётся и в первичных сосудистых отделениях в Охе, Поронайске, Холмске, Южно-Сахалинской городской больнице имени Ф.С. Анкудинова. За последние месяцы в области произошло существенное снижение смертности от сердечно-сосудистых заболеваний. Эта динамика недавно была отмечена на совещании, которое провела заместитель председателя правительства Российской Федерации Ольга Голодец, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Сахалинской области.