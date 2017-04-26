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Праздник Весны и Труда собрал южносахалинцев на площади Ленина

Праздник Весны и Труда собрал южносахалинцев на площади Ленина

Торжественные колонны прошли по главным улицам областного центра

Несмотря на непраздничную погоду – сильный ветер и срывающийся дождь, колонны с транспарантами, флагами и разноцветными шарами прошли по центральным улицам Южно-Сахалинска.

Трудящиеся Южно-Сахалинска образовали две колонны. Первая двигалась по Коммунистическому проспекту со стороны Чехов-Центра. Ее возглавил губернатор Олег Кожемяко. Он привел за собой на площадь Ленина колонны профсоюзов, медицинских работников, учителей и промышленников. Вторая часть демонстрации двигалась по перекрытой улице Ленина. Здесь собрались представители политических партий, молодогвардейцы, а также представители телекоммуникационных компаний. Демонстранты несли соответствующие случаю лозунги: «Профсоюзы — за стабильное развитие!», «За достойный труд без войн и санкций!», «За мир и стабильность!».

Обе колонны встретились у сцены рядом с городской администрацией. Коммунисты и им сочувствующие обосновались поодаль — под памятником Ленину.

Торжественный митинг в честь праздника начался с гимна России в выпуска в небо сотен воздушных шаров. Первым перед собравшимися трудящимися выступил губернатор области Олег Кожемяко.

«Мы развиваем проекты в нефтегазовой и угольной отрасли, занимаемся строительством жилья и социальных объектов, развиваем сельское хозяйство и туризм. И во многом добиваемся успеха. У нас растут объемы добычи нефти, газа и угля, строятся новые школы и детские сады, идет переселение из ветхого жилья, появляется новая продукция, выращенная на сахалинской земле. Открываются новые горнолыжные спуски и подъемники. Мы вместе делаем все, чтобы наш регион стал еще комфортнее и красивее, чтобы в нем удобно жилось и пожилым людям, и молодому поколению. Но сегодня, говоря о развитии, мы знаем, что у нас еще немало нерешенных, годами накопленных проблем. На их преодоление потребуется несколько лет. Но сообща мы их преодолеем», - обратился губернатор с воодушевляющей речью.

Он заверил, что социальная поддержка незащищенных слоев население и охрана прав трудящихся — безусловные приоритеты действующей власти. Он напомнил, что с 1 июля этого года на 10% будет поднята заработная плата работников бюджетной сферы, а программа по переселению из ветхого и аварийного жилья в два раза увеличит свой охват по сравнению с прошлым годом.

Вслед за губернатором слово взял председателя объединения профсоюзов Сахалинской области Анатолий Крутченко: «1 Мая — это праздник всех тех, кто ежедневным трудом создает будущее, обеспечивает благополучие и развитие страны, своего региона. У профсоюзов этот день ассоциируется с солидарностью трудящихся, борьбой за собственные права и гарантии, трудовыми достижениями и победами.

По всей стране мы выступаем с требованиями за достойную зарплату, жизнь, работу, за эффективную занятость, за безопасный труд. Профсоюзы всегда считали и продолжают считать недопустимым проведение реформ в экономике за счет человека труда, мы уверены, что оптимизация не должна осуществляться за счет ликвидации рабочих мест».

Продолжились праздничные мероприятия на площади Ленина выступлениями творческих коллективов.

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Первомай 2017 в Южно-Сахалинске, Фото: 14
Первомай 2017 в Южно-Сахалинске, Фото: 15
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Первомай 2017 в Южно-Сахалинске
Автор: Лиза Ре, сегодня, в 15:10 +6
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Комментарии
atm
Написано сегодня, в 15:56
Лучше бы создавали новые высокооплачиваемые рабочие места и не только в Южно-Сахалинске, а на всей территории Сахалина.

С праздником весны и труда, сахалинцы!
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+3
Nektos
Написано сегодня, в 16:29
А холод был собачий, бррр... С праздником всех
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+4
Masenkaya
Написано сегодня, в 16:49
С праздником товарищи!
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+2
Online
Lukich Online
Написано сегодня, в 19:22
При чем тут Ящер?
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0
Online
НюНик_просто_Анна Online
Написано сегодня, в 19:45
Lukich, кто?
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0
Online
Lukich Online
Написано сегодня, в 19:54
НюНик_просто_Анна, Ящер...в каждой новости его фотка.)))
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+1
Online
НюНик_просто_Анна Online
Написано сегодня, в 19:56
Lukich, о как... Не знала о подобном прозвище
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0
Еще 1 комментарий
Matso
Написано сегодня, в 19:31
Ностальгия прям, если бы еще красного цвета на транспарантах побольше
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0
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НюНик_просто_Анна Online
Написано сегодня, в 19:41
Matso, его с успехом заменяет синий с надписями "Единая Россия".
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0
Online
Lukich Online
Написано сегодня, в 19:54
НюНик_просто_Анна, Почему " с успехом"?
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0
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Lukich Online
Написано сегодня, в 19:55 Отредактированно сегодня, в 19:56
Matso, там красного было выше крыши. Просто ПСО прислало фотки положенного цвета.
Для показа трудящимся. Обратите внимание - фотограф работал выборочно.
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Еще 1 комментарий
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