Сахалинские тхэквондисты завоевали путевки на чемпионат и первенство Европы

В столице Греции Афинах состоялся крупнейший международный турнир класса «А» по олимпийскому тхэквондо WTF «World Taekwondo Presidents Cup». На олимпийской арене «Ano Liosia» состязались свыше 2000 участников. Они выявили сильнейших в трех возрастных группах (кадеты, юниоры, взрослые), сообщает пресс-служба министерства спорта и молодежной политики островного региона.

- Регламент турнира предполагал для победителей и призёров не только рейтинговые баллы, но и завоевание именной лицензии на чемпионат и первенство Европы во всех возрастных группах, - сообщил старший тренер сборной команды Сахалинской области Денис Ким.

В первый день соревнований отличился воспитанник отделения тхэквондо СДЮСШОР по греко-римской борьбе Южно-Сахалинска Чан Хен Чер. Он выступал в весовой категории до 37 кг (45 участников) среди кадетов. Сахалинский спортсмен на предварительном этапе нанес поражение представителям Украины (17:11), Греции (10:4), Греции (27:1), России (17:16). В полуфинале Чан Хен Чер выиграл поединок у тхэквондиста из Болгарии (23:22). А в финале островитянин уступил представителю Израиля.

- Помимо серебряной медали Чан Хен Чер получил право выступить на первенстве Европы, которое пройдет в Венгрии с 25 по 30 сентября, - пояснил Денис Ким.

Чан Де Сир в весовой категории до 63 кг (мужчины, 77 участников) начал состязания с победы над представителем Греции. Но затем проиграл спортсмену из Краснодара. Данилу Ткаченко не хватило немного удачи, чтобы одержать победу над тхэквондистом из Румынии в состязаниях кадетов. А Роман Ильин (юниоры, до 48 кг) после победы над спортсменом из Греции уступил представителю Венгрии.

Второй день турнира принес сахалинской команде золотую медаль. Ее завоевал Владислав Ларин (мужчины, до 87 кг). Он одержал пять побед подряд!

- Теперь Владислав будет готовиться к чемпионату Европы, проведение которого доверено Республике Беларусь (октябрь 2017 года), - подвел итоги турнира Денис Ким.