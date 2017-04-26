новости
новости
Регистрация
Сахалинские тхэквондисты завоевали путевки на чемпионат и первенство Европы

Сахалинские тхэквондисты завоевали путевки на чемпионат и первенство Европы

На татами международных соревнований вышли две тысячи спортсменов

В столице Греции Афинах состоялся крупнейший международный турнир класса «А» по олимпийскому тхэквондо WTF «World Taekwondo Presidents Cup». На олимпийской арене «Ano Liosia» состязались свыше 2000 участников. Они выявили сильнейших в трех возрастных группах (кадеты, юниоры, взрослые), сообщает пресс-служба министерства спорта и молодежной политики островного региона. 

- Регламент турнира предполагал для победителей и призёров не только рейтинговые баллы, но и завоевание именной лицензии на чемпионат и первенство Европы во всех возрастных группах, - сообщил старший тренер сборной команды Сахалинской области Денис Ким.

В первый день соревнований отличился воспитанник отделения тхэквондо СДЮСШОР по греко-римской борьбе Южно-Сахалинска Чан Хен Чер. Он выступал в весовой категории до 37 кг (45 участников) среди кадетов. Сахалинский спортсмен на предварительном этапе нанес поражение представителям Украины (17:11), Греции (10:4), Греции (27:1), России (17:16). В полуфинале Чан Хен Чер выиграл поединок у тхэквондиста из Болгарии (23:22). А в финале островитянин уступил представителю Израиля.

- Помимо серебряной медали Чан Хен Чер получил право выступить на первенстве Европы, которое пройдет в Венгрии с 25 по 30 сентября, - пояснил Денис Ким.

Чан Де Сир в весовой категории до 63 кг (мужчины, 77 участников) начал состязания с победы над представителем Греции. Но затем проиграл спортсмену из Краснодара. Данилу Ткаченко не хватило немного удачи, чтобы одержать победу над тхэквондистом из Румынии в состязаниях кадетов. А Роман Ильин (юниоры, до 48 кг) после победы над спортсменом из Греции уступил представителю Венгрии.

Второй день турнира принес сахалинской команде золотую медаль. Ее завоевал Владислав Ларин (мужчины, до 87 кг). Он одержал пять побед подряд!

- Теперь Владислав будет готовиться к чемпионату Европы, проведение которого доверено Республике Беларусь (октябрь 2017 года), - подвел итоги турнира Денис Ким.

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 15:21 +2
Другие статьи по темам
Место
ГрецияАфины
Прочее
тхэквондоWTF «World Taekwondo Presidents Cup»Сахалинская область
Популярное на ASTV
Сахалинцы пострадали в страшной аварии на трассе перед Макаровым
Сахалинцы пострадали в страшной аварии на трассе перед Макаровым
Спасатели стягиваются к аэропорту Южно-Сахалинска
Спасатели стягиваются к аэропорту Южно-Сахалинска
Пострадавших в аварии возле корейской церкви в Южно-Сахалинске увезла скорая
Пострадавших в аварии возле корейской церкви в Южно-Сахалинске увезла скорая
Полиция задержала жителя Долинска с крупной партией наркотиков
Полиция задержала жителя Долинска с крупной партией наркотиков

Главные сахалинские новости за день от astv.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Комментарии
багз-банни
Написано сегодня, в 16:20
Ответить
+2
Уважаемый гость, чтобы оставлять комментарии пожалуйста зарегистрируйтесь или войдите
На главную
На время репетиции парада Победы в Южно-Сахалинске перекроют несколько улиц
На время репетиции парада Победы в Южно-Сахалинске перекроют несколько улиц
Праздник Весны и Труда собрал южносахалинцев на площади Ленина
Праздник Весны и Труда собрал южносахалинцев на площади Ленина
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Радио онлайн
Канал Youtube

MySlo

info@astv.ru

18+

Отдел новостей: (4242) 49-15-34, 49-15-95
Отдел рекламы: (4242) 49-16-31
e-mail: sale-tm7@astv.ru
Тех.отдел: (4242) 49-15-32
e-mail: contact@astv.ru