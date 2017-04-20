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С 1 мая на Сахалине станет больше дачных железнодорожных маршрутов
График движения пригородных поездов уже составлен
С 1 мая пассажирская компания «Сахалин» открывает традиционные дачные маршруты на участках: Холмск – 77 км ПК9, Поронайск – Победино. График движения пригородных поездов уже составлен.
Как сообщает пресс-служба пассажирской компании «Сахалин», отправление поездов 1 мая со станции Холмск в 08:10, стоимость проезда - 23 рубля 40 копеек, со станции Победино в 08:15, стоимость проезда - 151 рубль 20 копеек.
Подробную информацию можно узнать в справочно-информационном центре вокзала Южно-Сахалинска по телефону: 8(4242)71-29-94
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