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С 1 мая на Сахалине станет больше дачных железнодорожных маршрутов
dljadachnikov.ru

С 1 мая на Сахалине станет больше дачных железнодорожных маршрутов

График движения пригородных поездов уже составлен

С 1 мая пассажирская компания «Сахалин» открывает традиционные дачные маршруты на участках: Холмск – 77 км ПК9, Поронайск – Победино. График движения пригородных поездов уже составлен.

Как сообщает пресс-служба пассажирской компании «Сахалин»,  отправление поездов 1 мая со станции Холмск в 08:10, стоимость проезда - 23 рубля 40 копеек, со станции Победино в 08:15, стоимость проезда - 151 рубль 20 копеек.

Подробную информацию можно узнать  в справочно-информационном центре вокзала Южно-Сахалинска по телефону: 8(4242)71-29-94

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 15:54 0
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Комментарии
senchick
Написано сегодня, в 16:05
Конечно нужно побольше дачников: Налог на землю в 2017 году будет подвергнут существенным изменениям, что в том числе отразится на сумме платежа. В результате нововведений власти значительно увеличат поступления в местные бюджеты, что позволит улучшить финансовое положение регионов. При этом у собственников участков появятся новые проблемы — в некоторых случаях для защиты своих интересов придется обращаться в судебную инстанцию.
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(князь) Вельзевул
Написано сегодня, в 17:11
я порожаюсь! какая новость.. каждый сезон, в этих направлениях курсируют поезда, специально для дачников...
еще одно направление.. Южно-Сахалинск -Новая-деревня...
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