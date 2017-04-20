Глава агентства по туризму рассказала студентам СахГУ, как путешествовать дешево

Как открыть туристический бизнес и не прогореть, и как путешествовать задешево по всему миру узнали более ста студентов факультета сервиса и туризма СахГУ, придя на лекцию руководителя агентства по туризму Сахалинской области Натальи Осиповой, сообщает пресс-служба агентства. Тема лекции, заявленная как «Организация продаж в туристической компании» трансформировалась в бизнес-консультацию для будущих менеджеров, желающих достичь неведомых для сахалинского туристического рынка высот.

Сахалинским слушателям, без преувеличения, повезло: аналогичные лекции Наталья Осипова читает для корифеев отрасли с 2006 года, а ее знания подкреплены большим опытом работы в этой сфере. Руководитель островного туристического ведомства стояла у истоков развития этой отрасли в Российской Федерации. Достаточно сказать, что в туристическом бизнесе Осипова работает 1996 года, а с 1999 – на руководящих должностях, специализируясь на постановке систем продаж в туристических компаниях.

Лекция Осиповой систематизировала информацию, которую студенты факультета сервиса и туризма получали при изучении разных дисциплин с первого по четвертый курс. А системность в работе менеджера – основное условие, обеспечивающее высокий уровень дохода в туристическом бизнесе. Однако были и «открытия».

- Главное в работе любой туристической компании – это регламент. Его соблюдение становится залогом успешности турфирмы, - рассказала Наталья Осипова, - в работе менеджера важно все: от правильного приветствия клиента до умения продавать конвергентные (сопутствующие) услуги. При этом не столько важно, на какую сумму вы продаете, - а в моей практике были менеджеры, которые приносили компании до 36 тысяч долларов чистой прибыли, - сколько важен ваш уровень конверсии, то есть количество обращений, превратившихся, в конечном итоге, в реальные продажи. В идеале – это должно быть не менее 20 процентов.

Помимо теоретических знаний по работе туристического рынка, Наталья Осипова дала студентам практические советы как разговаривать с путешественниками, чтобы они стали клиентами и вернулись за услугой в следующий раз, когда выгоднее всего путешествовать, из каких составляющих складывается цена на турпродукт и даже поделилась технико-экономическим обоснованием для открытия собственного туристического бизнеса.