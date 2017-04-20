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Глава агентства по туризму рассказала студентам СахГУ, как путешествовать дешево

Глава агентства по туризму рассказала студентам СахГУ, как путешествовать дешево

Кроме того, Наталья Осипова рассказала, как открыть туристический бизнес и не прогореть

 

Как открыть туристический бизнес и не прогореть, и как путешествовать задешево по всему миру узнали более ста студентов факультета сервиса и туризма СахГУ, придя  на лекцию руководителя агентства по туризму Сахалинской области Натальи Осиповой, сообщает пресс-служба агентства. Тема лекции, заявленная как «Организация продаж в туристической компании» трансформировалась в бизнес-консультацию для будущих менеджеров, желающих достичь неведомых для сахалинского туристического рынка высот.

Сахалинским слушателям, без преувеличения, повезло:  аналогичные лекции Наталья Осипова читает  для корифеев отрасли с 2006 года,  а ее знания подкреплены большим опытом работы в этой сфере. Руководитель островного туристического ведомства стояла у истоков развития этой отрасли в Российской Федерации. Достаточно сказать, что  в туристическом бизнесе Осипова работает  1996 года, а  с 1999 – на руководящих должностях, специализируясь на постановке  систем продаж в туристических компаниях.  

Лекция Осиповой систематизировала информацию, которую студенты факультета сервиса и туризма получали при изучении разных дисциплин с первого по четвертый курс. А системность в работе менеджера – основное условие, обеспечивающее высокий уровень дохода в туристическом бизнесе. Однако были и «открытия».

- Главное в работе любой туристической компании – это регламент. Его соблюдение становится залогом успешности турфирмы, - рассказала Наталья Осипова, - в работе менеджера важно все: от правильного приветствия клиента до умения продавать конвергентные (сопутствующие) услуги. При этом не столько важно, на какую сумму вы продаете, - а в моей практике были менеджеры, которые приносили компании до 36 тысяч долларов чистой прибыли, - сколько важен ваш уровень конверсии, то есть количество  обращений, превратившихся, в конечном итоге,  в реальные продажи. В идеале – это должно быть не менее 20 процентов.  

Помимо теоретических знаний по работе туристического рынка, Наталья Осипова дала студентам практические советы как разговаривать с путешественниками, чтобы они стали клиентами и вернулись за услугой  в следующий раз, когда выгоднее всего путешествовать, из каких составляющих складывается цена на турпродукт и даже поделилась технико-экономическим обоснованием для открытия собственного туристического бизнеса.

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 15:58 +2
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Комментарии
Bokassa
Написано сегодня, в 16:36
судя по не особо вдохновленным лицам студентов, как то лекция не "зашла"
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+1
Online
VULKAN Online
Написано сегодня, в 16:37
Это как кредит в банке, главное выманить у клиента больше денег или искать богатенького, на которого люди за гроши и кусок хлеба работают, ну и если оплатят за проезд бюджетные организации или предприниматель - бизнесмен...
От таких обязательно прибыль будет

Написано: "Сахалинским слушателям, без преувеличения, повезло: аналогичные лекции Наталья Осипова читает для корифеев отрасли с 2006 года, а ее знания подкреплены большим опытом работы в этой сфере. Руководитель островного туристического ведомства стояла у истоков развития этой отрасли в Российской Федерации."


А почему смылась с такого доходного местечка?

Бла - бла - бла.... Здесь зарплата гарантированна...
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+1
ostrovsakhalin
Написано сегодня, в 16:39
Не дёшево , а не дорого.
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+1
Online
atm Online
Написано сегодня, в 16:40
Они просто еще не проснулись. Свои студенческие годы вспомните.
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+1
ostrovsakhalin
Написано сегодня, в 16:44
Если бы в тур агенстве меня бы встретили в таком виде, в котором на фото представитель власти, я бы бежал бы от него. Так я понял бы, что денег на стилистов и парикмахеров у них нет. Когда уже введут дресс код введут для чиновников. Блузка рубашечного кроя, юбка , брюки пиджачок. Смотреть иногда страшно на структуры. Не понимаешь толи в бордель попал. То ли на вечеринку.
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0
Online
Балтийская Килька Online
Написано сегодня, в 17:48
ostrovsakhalin, А в каком виде должен встречать клиента турменеджер?)))
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0
Online
Балтийская Килька Online
Написано сегодня, в 17:50
Обожаю турбизнес! Это интересно, разнообразно! Это кайф, который реально испытываешь от работы! Главный момент для менеджера - это не ВТЮХАТЬ, а ДАТЬ именно то, что хочет клиент!
С превеликим удовольствием бы открыла агентство! При этом, не пляжные туры были бы моим коньком и основным направлением, а экстримтуризм!
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