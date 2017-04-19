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Муниципалитеты Сахалинской области игнорируют профсоюзы

Муниципалитеты Сахалинской области игнорируют профсоюзы

Только в двух районах региона действуют трехсторонние соглашения между работодателями, профсоюзами и органами власти

Проблемы взаимодействия профсоюзов Сахалинской области с работодателями и представителями власти  обсудили на заседании совета региональных профессиональных союзов, участие в котором приняли губернатор региона Олег Кожемяко, председатель областного правительства Вера Щербина, руководители министерств и ведомств, сообщает пресс-служба профсоюзов.

Благодаря совместной работе сторон социального партнерства, с начала 2017 года в Сахалинской области увеличен размер минимальной заработной платы (до 15150 руб. – в южных и центральных районах Сахалина, 18757 руб. – в Ногликском и Охинском районах, 20200 руб. – на Курилах) – в этом отношении наш регион стал одним из немногих, где размер «минималки» не уступает величине прожиточного минимума.

По инициативе профсоюзов, в Сахалинской области утвержден план мероприятий по раннему выявлению онкологических заболеваний, успешно решается вопрос по обеспечению работников здравоохранения служебным жильем. Яркий пример – предоставление 10 квартир сотрудникам станции скорой медицинской помощи Южно-Сахалинска. Повышается доступность амбулаторно-поликлинической помощи детям – созданы дополнительные педиатрические участки в п/р Хомутово и в Дальнем.

Строятся и сдаются в эксплуатацию детские сады, в том числе и в отдаленных от областного центра районах.

Устранен ряд нарушений трудового законодательства и решается вопрос проведения индексации заработной платы работникам «Сахалинской коммунальной компании».

Проведена проверка эффективности использования пассажирских автобусов на городских маршрутах, а также эффективности использования областных субсидий, выделяемых на осуществление пассажирских перевозок в г. Южно-Сахалинске.

Кроме того, Сахалинский областной союз организаций профсоюзов при формировании объема и структуры бюджета Сахалинской области на 2017 год, неоднократно обращал внимание правительства региона на необходимость безусловного исполнения «майских» указов Президента России. Это касается, в том числе, дальнейшего увеличения до запланированных в «дорожных картах» показателей размеров средней заработной платы работников образования, здравоохранения, культуры, социального обслуживания. В бюджете Сахалинской области на 2017 год средства на эти цели предусмотрены.

Но при этом в 2014 году из 21 муниципального образования в шести были созданы территориальные трехсторонние комиссии по регулированию социально-трудовых отношений и заключены территориальные соглашения. К 2017 году количество соглашений сократилось, и сегодня они имеются только в Южно-Сахалинске и Невельске. Таким образом, вместо развития социального партнерства на уровне муниципальных образований имеется стагнация в работе по этому направлению.

В качестве положительного примера участия администрации в регулировании социально-трудовых отношений глава сахалинских профсоюзов Анатолий Крутченко привел недавний случай, когда в «Транспортной компании» Южно-Сахалинска отказ руководства предприятия от ведения коллективных переговоров привел к трудовому конфликту:

- Тогда сложившуюся ситуацию под личный контроль оперативно взяла первый вице-мэр областного центра Наталия Куприна. Руководство предприятия, представители коллектива, профсоюзы договорились о переговорах о заключении договора, учитывающего интересы всех сторон. В настоящее время на предприятии завершается работа согласительной комиссии над проектом коллективного договора.

В то же самое время, по словам председателя областного союза организаций профсоюзов, часто мэры не заинтересованы в развитии партнерства, что противоречит официальной позиции областного правительства, издавшего соответствующее распоряжение, рекомендующее, в том числе и мэрам, совершенствовать такую работу:

- Несколько недель назад на встречах с главами четырех муниципальных образований – Холмского, Анивского, Корсаковского и Долинского городских округов – профсоюзной стороной был поднят вопрос о заключении территориальных трехсторонних соглашений и работе трехсторонних комиссий в муниципальных образованиях. Практически все руководители выразили заинтересованность в совместной работе. Исключение составил лишь Корсаковский городской округ.

Как только профсоюзами был поднят этот вопрос, мэр – господин Рудаков - заявил, цитирую, что «работа на данном направлении – не его уровень, и вообще, он, как глава муниципального образования, не видит общих целей и задач в работе с профсоюзами». Тем более это удивительно слышать от человека, который, работая в департаменте ЖКХ администрации Южно-Сахалинска, в период с 2000 по 2004 год, сам был председателем первичной профсоюзной организации российского профсоюза работников жизнеобеспечения.

По мнению Анатолия Крутченко, нежелание главы Корсаковского округа работать в рамках социального партнерства приводит к закономерным результатам:

- Напомню, что несколько недель назад ситуация, когда работодатель отказывался разговаривать с работниками, сложилась в совхозе «Корсаковский». Неоднократные выезды на место председателя областной организации профсоюза работников агропромышленного комплекса к позитивным результатам не привели. Руководство предприятия полностью игнорировало обращения работников, отраслевого профсоюза о действующей системе оплаты труда и социальных гарантиях. И только приезд губернатора области совместно с представителями профильного министерства вынудил работодателя вступить в переговоры и начать разработку проекта коллективного договора.

То есть, складывается парадоксальная ситуация, когда глава региона вынужден лично принимать участие в урегулировании трудовых конфликтов в отдельно взятых районах, а руководитель муниципального городского округа при этом считает, что эта работа – «не его уровня», не уровня мэра - резюмировал Крутченко.

Олег Кожемяко на это, в свою очередь, заметил, что данная ситуация, как и в целом проблема развития социального партнерства на уровне муниципальных образований, будет рассмотрена на ближайших селекторных совещаниях с главами муниципалитетов.

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 16:22 +1
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