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Пропавшие на Курилах рыбаки-любители вернулись домой

Пропавшие на Курилах рыбаки-любители вернулись домой

Жителей Рейдово искали спасатели

Днём 26 апреля, в Центр управления в кризисных ситуациях МЧС России по Сахалинской области поступила информация о том что, рыбаки-любители, которых сегодня искали в Курильском районе, самостоятельно вернулись домой. 

Главное управление МЧС России по Сахалинской области  напоминает:  не стоит забывать о наличии на борту средств спасения и сигнализации. Во избежание несчастных случаев лучше рыбачить, не отходя далеко от берега. И перед уходом на рыбалку стоит обязательно сообщить о месте промысла родным и близким, а также уточнить время возвращения с рыбалки

Напомним, вчера вечером, 25 апреля у Итурупа в заливе Простор пропала резиновая моторная лодка с двумя рыбаками на борту.

Как стало известно astv.ru, жители села Рейдово на двух лодках отправились на рыбалку в район реки Славной. Возвращаясь назад, одна из них, оснащенная GPS, пошла вдоль берега и добралась до места назначения. Рыбаки на другой моторке решили  пойти напрямую. Спустился туман, поднялась волна. До села двое рыбаков так и не добрались

Поиски на мореходном катере "Кальмар" вели четыре спасателя Курильского поисково-спасательного подразделения  Сахалинского ПСО им. В.А. Полякова

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 16:29 0
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