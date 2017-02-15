Бесплатные автобусы доставят сахалинцев на Троицкий лыжный марафон

В предстоящие выходные, 25-26 февраля на лыжне села Троицкое Анивского района состоится традиционный, 24-й по счету Троицкий лыжный марафон, сообщает пресс-служба министерства спорта и молодежной политики островного региона.

Соревнования проводятся в два дня. В первый день состоится гонка классическим стилем. На старт дистанций 1 км, 2 км, 3 км, 5 км выйдут юноши и девушки 10-16 лет и младше. В дистанции 10 км могут участвовать все желающие. Старт в 11.00.

Во второй соревновательный день состоится гонка свободным стилем, в которой может принять участие любой желающий. Дистанции - 16.7 км, 33.4 км и 50 км. Старт в 10.00.

Для всех желающих принять участие в марафоне будет организована бесплатная доставка автобусами от городской площади Анивы до места проведения соревнований. Отправление автобуса 25 февраля в 09.30, 26 февраля - в 8.30 часов.