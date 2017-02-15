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Сахалинка зарезала мужчину, заступаясь за его жену
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Сахалинка зарезала мужчину, заступаясь за его жену

Во время пьянки житель Анивы стал бить супругу и выгонять гостей

В следственный отдел по Анивскому району СУ СК РФ по Сахалинской области поступило сообщение о том, что 21 февраля в реанимации Анивской ЦРБ скончался 39-летний местный житель, который был госпитализирован в больницу с проникающим колото-резаным ранением.

Как сообщают в областном следкоме, по подозрению в совершении этого преступления задержана 28-летняя жительница села Петропавловское. В отношении неё следственным отделом возбуждено уголовное дело по статье убийство. Сейчас решается вопрос об избрании в отношении неё меры пресечения в виде заключения под стражу.

По версии следствия, 21 февраля подозреваемая вместе со своей матерью выпили спиртное, а потом приехали в гости к потерпевшему. Там пьянка продолжилась. Вскоре хозяин дома стал проявлять к своей супруге агрессию, несколько раз её ударил.

Подозреваемая стала заступаться за женщину, тогда хозяин квартиры начал выгонять гостей, оскорблял их и стаскивал с кровати спящую мать подозреваемой. Чтобы остановить мужчину, гостья пошла на кухню, взяла нож и нанесла им 1 удар в область грудной клетки потерпевшего.

По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств. Расследование уголовного дела продолжается.

 

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 16:25 +1
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Место
Анивский район
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уголовное делоследственный комитет
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Комментарии
Сандра Клайд
Написано сегодня, в 16:27 Отредактированно сегодня, в 16:28
как же по-разному у нас люди отдыхают, эти пьяные компании в кругу неадекватов ни к чему хорошему привести не могут, короче, отдых удался.....
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+2
senchick
Написано сегодня, в 16:28
Алконафты ё__ь
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0
Online
TROL Online
Написано сегодня, в 16:37
чуть что сразу за нож, палки-вырубалки не было?
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+2
Online
EBIN Online
Написано сегодня, в 16:45
TROL,
На пике кактой-то фалоимитатор.
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0
VULKAN
Написано сегодня, в 17:06
TROL, А главное - все спят в гостях
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+1
Online
Masenkaya Online
Написано сегодня, в 16:40
" Чтобы остановить мужчину"- остановила, так остановила!
Что же вы сразу за ножи хватаетесь!
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+1
VULKAN
Написано сегодня, в 17:08
Masenkaya, Мода пошла такая
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+1
nikolayppu
Написано сегодня, в 17:10
Диградирует общество и теряет Веру во всё Святое! Интерес к жизни угасает с мизерными зарплатами и тотальной несправедливостью верхов над нижними слоями населения России. Очередная жертва алкоголя...
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0
Vladis
Написано сегодня, в 17:31
Да уже деградировало !!!!!! Воздержусь от комментариев .... пожалуй
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