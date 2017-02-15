Сахалинка зарезала мужчину, заступаясь за его жену
Во время пьянки житель Анивы стал бить супругу и выгонять гостей
Как сообщают в областном следкоме, по подозрению в совершении этого преступления задержана 28-летняя жительница села Петропавловское. В отношении неё следственным отделом возбуждено уголовное дело по статье убийство. Сейчас решается вопрос об избрании в отношении неё меры пресечения в виде заключения под стражу.
По версии следствия, 21 февраля подозреваемая вместе со своей матерью выпили спиртное, а потом приехали в гости к потерпевшему. Там пьянка продолжилась. Вскоре хозяин дома стал проявлять к своей супруге агрессию, несколько раз её ударил.
Подозреваемая стала заступаться за женщину, тогда хозяин квартиры начал выгонять гостей, оскорблял их и стаскивал с кровати спящую мать подозреваемой. Чтобы остановить мужчину, гостья пошла на кухню, взяла нож и нанесла им 1 удар в область грудной клетки потерпевшего.
По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств. Расследование уголовного дела продолжается.
На пике кактой-то фалоимитатор.
Что же вы сразу за ножи хватаетесь!