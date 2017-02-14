Паромная переправа Ванино - Холмск закрыта

Порт Холмска не принимает суда из-за сильного ветра и волн

Паромная переправа Холмск – Ванино приостановила работу 20 февраля в в 23:00 по сахалинскому времени.

Порт Холмска не принимает суда из-за сильного северо-западного ветра и волн (тягун образован перехлестом волн, образованных приливом и ветром).

Как рассказал astv.ru начальник паромного отдела Сахалинского морского пароходства Владимир Куклин, ориентировочно, паромное сообщение вновь откроют сегодня, 21 февраля в 15:00 по сахалинскому времени.

В настоящее время паромы «Сахалин-8» и «Сахалин-9» находятся в порту Ванино.

«Сахалин-10» выйдет в сторону острова сегодня в три часа дня, прибытие в Холмск - 22 февраля в 8 часов утра. «Сахалин-9» выйдет из Ванино сегодня в 9 часов вечера. Он должен причалить в Холмске 22 февраля в 15:00.

По словам Владимира Куклина, в настоящее время на стороне Ванино отправки ожидают 15 пассажиров, в Холмске - 20. Всех заранее предупредили о том, что паромная переправа закрыта.