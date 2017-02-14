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Паромная переправа Ванино - Холмск закрыта

Паромная переправа Ванино - Холмск закрыта

Порт Холмска не принимает суда из-за сильного ветра и волн

Паромная переправа Холмск – Ванино приостановила работу 20 февраля в в 23:00 по сахалинскому времени.

Порт Холмска не принимает суда из-за сильного северо-западного ветра и волн (тягун образован перехлестом волн, образованных приливом и ветром).

Как рассказал astv.ru начальник паромного отдела Сахалинского морского пароходства Владимир Куклин, ориентировочно, паромное сообщение вновь откроют сегодня, 21 февраля в 15:00 по сахалинскому времени.

В настоящее время паромы «Сахалин-8» и «Сахалин-9» находятся в порту Ванино.  

«Сахалин-10» выйдет в сторону острова сегодня в три часа дня, прибытие в Холмск - 22 февраля в 8 часов утра. «Сахалин-9» выйдет из Ванино сегодня в 9 часов вечера. Он должен причалить в Холмске 22 февраля в 15:00.

По словам Владимира Куклина, в настоящее время на стороне Ванино отправки ожидают 15 пассажиров, в Холмске - 20. Всех заранее предупредили о том, что паромная переправа закрыта.

Автор: Татьяна Сергеева, сегодня, в 09:26 +2
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Комментарии
Alexsander Vladimirovich
Написано сегодня, в 10:25
"Очепятка", Сах-10 вообще на ремонте. А так странно как-то, вчера ещё даже не совсем стихло но паромы прошли, сейчас смотрю в порт и не вижу волны "в причал" что характерна для "тягуна". И чей-то мне думается что паромы спецом выдерживают что-бы паромы ходили "дуплетом" и приходили именно днём, что получается завтра они оба придут днём, а потом через сутки опять днём, а смысл думаю прост; нет паромов - работников по домам, не надо платить ночных.
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