Первое коллекторское агентство зарегистрировано на Сахалине

20 февраля состоялось вручение свидетельства первому в Сахалинской области коллекторскому агентству, деятельность которого признана официальной. Теперь ООО «Мегасах» включена в государственный реестр юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности.

В случае нарушения коллекторами установленных законом требований, у физического лица есть право обратиться в службу судебных приставов с жалобой по телефону 8 (4242) 72-22-48, сообщает пресс-служба УФССП России по Сахалинской области.