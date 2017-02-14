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Первое коллекторское агентство зарегистрировано на Сахалине

Первое коллекторское агентство зарегистрировано на Сахалине

Компания официально включена в госреестр организаций, возвращающих просроченные задолженности

20 февраля состоялось вручение свидетельства первому в Сахалинской области коллекторскому агентству, деятельность которого признана официальной. Теперь ООО «Мегасах» включена в государственный реестр юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности.

В случае нарушения коллекторами установленных законом требований, у физического лица есть право обратиться в службу судебных приставов с жалобой по телефону 8 (4242) 72-22-48, сообщает пресс-служба УФССП России по Сахалинской области.

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 09:30 +1
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Комментарии
КиР84
Написано сегодня, в 10:23
Ещё бы данные верно давали те кто берут кредиты.
А то задолбали звонками...
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+1
Masenkaya
Написано сегодня, в 10:59
Ой весело сейчас будет)
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+1
Добрый человек
Написано сегодня, в 11:37
Теперь будет всё вежливо.))
-Алло...простите великодушно за беспокойство,но вы должны 100000 рублей...
-ой,здравствуйте!..ой,а я и забыл...простите,сейчас денюжков нету,давайте в другой раз как-нибудь?
-Просим прощения,но у вас набежал процент..
-Ну что вы,ну бросьте,милейший,можно и простить.
-Не будете ли вы любезны назвать дату платежа?
-Простите,но я сейчас занят,перезвоните через пару месяцев.
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+2
Svoy
Написано сегодня, в 14:05
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0
Online
EBIN Online
Написано сегодня, в 14:53
Тоже стены говном мазать начнут или фейкпорно с должниками делать или электрощитки курочить?
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0
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