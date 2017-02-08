новости
новости
Регистрация
Лже-активисты «СтопХам» наклеили наклейку на автомобиль южносахалинца
Фото очевидцев

Лже-активисты «СтопХам» наклеили наклейку на автомобиль южносахалинца

Водитель перегородил выезд с территории частного предприятия

Социальные сети облетела фотография автомобиля в Южно-Сахалинске с наклейкой «СтопХам» на лобовом стекле. Водитель перегородил машиной выезд с территории частного предприятия, за что и получил внимание активистов, борющихся с водителями, нарушающими правила ПДД. 

Информатор astv.ru опроверг предположения пользователей соцсетей о возвращении движения «СтопХам» на Сахалин. И добавил, что наклейку на авто налепили сотрудники той самой фирмы, на территории которой и припарковался "водитель-хам".

- Это вполне могли быть наши сотрудники. Тот автомобиль очень долго мешал нам выехать с территории, - сообщили в приемной той самой компании. 

16:00

Как сообщил astv.ru владелец удостоенного антихамской наклейкой автомобиля, обнаружил он "награду" на лобовом стекле 14 февраля примерно в 16:00. Когда наклейку клеили не знает - сигнализация не срабатывала. 

- Автомобиль оставил не на территории компании, а у забора. Припарковался там из-за расчистки кровли дома, в котором живу, от снега. Это примерно в пяти метрах от того места. И при желании найти меня проблем бы не составило - в доме всего 10 квартир, да и по колесу постучать можно было, - рассказывает владелец авто. - Тем же вечером поехал в автомойку, где наклейку удалили. 

Автор: Мария Ащеулова, сегодня, в 14:27 +2
Другие статьи по темам
Место
Сахалинская областьЮжно-Сахалинск
Прочее
СтопХамавтомобильнаклейкаПДДактивисты
Популярное на ASTV
Экс-губернатора области Александра Хорошавина этапировали на Сахалин
Экс-губернатора области Александра Хорошавина этапировали на Сахалин
Неизвестные подбросили гранату к кафе в центре Южно-Сахалинска
Неизвестные подбросили гранату к кафе в центре Южно-Сахалинска
Полицейские прервали дальневосточное путешествие несовершеннолетней сахалинской матершинницы
Полицейские прервали дальневосточное путешествие несовершеннолетней сахалинской матершинницы
Молодой южносахалинец покончил с собой
Молодой южносахалинец покончил с собой

Главные сахалинские новости за день от astv.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Комментарии
Online
KsuKsu Online
Написано сегодня, в 14:34
Гордится наклеечкой... Видимо надо было лопатой по стеклу учить.
Ответить
+6
Online
Sakh8924 Online
Написано сегодня, в 17:46
KsuKsu, Тут явно видно что это не Стоп-Хам они действуют на пешеходных дорожках и тротуарах, по которым едут обнаглевшие водители, а это фото сделано на придомовой территории возле Делового-Центра "Дипломат" так что это тупая попытка закосить под общественное движение Стоп-Хам, так что я бы на месте хозяина машины позвал бы пару друзей с автомобилями и поставил бы машины так что бы на территорию этого полного ЧП никто не смог пройти или проехать и установить пару камер для записи на всякий случай, и ЧП ничего бы не смогли сделать с машинами, так как дело происходит вне проезжей части ГИБДД просто не приедет так как нет нарушений ПДД, а убрать машины другим автомобилем или эвакуатором они не смогут, так как только к машинам будет прицеплен трос от другой машины или от крюка эвакуатора, то можно будет сразу звонить в Дежурную часть и заявлять о попытке угона ТС и попадут эвакуаторщик и тот кто нанял этот самый эвакуатор, или если попробуют выдернуть машину то водитель дергающей машины пойдет как соучастник, а тот попросил водителя дернуть чужую машину без разрешения хозяина ТС пойдет как организатор.
Ответить
+1
Mopsik
Написано сегодня, в 14:35
А чего интересно не снимает наклейку?
Красуется или хвастается наверное
Ответить
+2
Online
serega81 Online
Написано сегодня, в 14:40
Понты они такие
типа да,я такой
Ответить
+2
Online
Obrazec Online
Написано сегодня, в 14:46
Так наклейка в цвет машины, тюнинх
Ответить
+3
yur
Написано сегодня, в 14:48
Видно долго стоял, раз успели заказать наклейку чтоб приклеить на стекло.
Ответить
+2
KAK_TO_TAK
Написано сегодня, в 15:04
нагадить на капот в след. раз-пусть дальше гордится!
Ответить
+2
Matso
Написано сегодня, в 15:24
да нет, по всей видимости водитель на столько туп что решил что его так отблагодарили)))
Ответить
+1
Online
Rolex Online
Написано сегодня, в 15:43
а как он с ней? она же обзор закрывает...
Ответить
0
Svoy
Написано сегодня, в 17:57
Rolex, а вот так
Ответить
0
Online
фeрм Online
Написано сегодня, в 16:04
вот хамы, эти лже-активисты «СтопХам» бгг
Ответить
0
Уважаемый гость, чтобы оставлять комментарии пожалуйста зарегистрируйтесь или войдите
На главную
Выход на лед юго-восточного побережья Сахалина опасен
Выход на лед юго-восточного побережья Сахалина опасен
Грузовик вылетел за дорожное ограждение в районе Пятиречья
Грузовик вылетел за дорожное ограждение в районе Пятиречья
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Радио онлайн
Канал Youtube

MySlo

info@astv.ru

18+

Отдел новостей: (4242) 49-15-34, 49-15-95
Отдел рекламы: (4242) 49-16-31
e-mail: sale-tm7@astv.ru
Тех.отдел: (4242) 49-15-32
e-mail: contact@astv.ru