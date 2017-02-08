Лже-активисты «СтопХам» наклеили наклейку на автомобиль южносахалинца

Фото очевидцев

Социальные сети облетела фотография автомобиля в Южно-Сахалинске с наклейкой «СтопХам» на лобовом стекле. Водитель перегородил машиной выезд с территории частного предприятия, за что и получил внимание активистов, борющихся с водителями, нарушающими правила ПДД.

Информатор astv.ru опроверг предположения пользователей соцсетей о возвращении движения «СтопХам» на Сахалин. И добавил, что наклейку на авто налепили сотрудники той самой фирмы, на территории которой и припарковался "водитель-хам".

- Это вполне могли быть наши сотрудники. Тот автомобиль очень долго мешал нам выехать с территории, - сообщили в приемной той самой компании.

16:00

Как сообщил astv.ru владелец удостоенного антихамской наклейкой автомобиля, обнаружил он "награду" на лобовом стекле 14 февраля примерно в 16:00. Когда наклейку клеили не знает - сигнализация не срабатывала.

- Автомобиль оставил не на территории компании, а у забора. Припарковался там из-за расчистки кровли дома, в котором живу, от снега. Это примерно в пяти метрах от того места. И при желании найти меня проблем бы не составило - в доме всего 10 квартир, да и по колесу постучать можно было, - рассказывает владелец авто. - Тем же вечером поехал в автомойку, где наклейку удалили.