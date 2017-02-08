Грузовик вылетел за дорожное ограждение в районе Пятиречья

фото очевидцев

Сегодня, 15 февраля в Холмском районе у села Пятиречье за пределами проезжей части оказался крытый грузовик.

Как сообщили astv.ru очевидцы, водитель грузовика направлялся со стороны Холмска в Южно-Сахалинск. По предварительной информации, автомобилист не справился с управлением, машина "перелетела" через дорожное ограждение и застряла. Люди в аварии не пострадали.

"Гололеда в этом районе нет", - добавляют очевидцы.