фото очевидцев
Грузовик вылетел за дорожное ограждение в районе Пятиречья
Авария произошла днем 15 февраля
Сегодня, 15 февраля в Холмском районе у села Пятиречье за пределами проезжей части оказался крытый грузовик.
Как сообщили astv.ru очевидцы, водитель грузовика направлялся со стороны Холмска в Южно-Сахалинск. По предварительной информации, автомобилист не справился с управлением, машина "перелетела" через дорожное ограждение и застряла. Люди в аварии не пострадали.
"Гололеда в этом районе нет", - добавляют очевидцы.
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Комментарии
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serega81 Online
Написано сегодня, в 14:37
Нога видать тяжелая
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Арктический Воин. Online
Написано сегодня, в 14:40 Отредактированно сегодня, в 14:41
serega81, Ботинки на магнитной подошве
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vladsakh Online
Написано сегодня, в 16:38
Крутой трюк. Захочешь не сделаешь.
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