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Грузовик вылетел за дорожное ограждение в районе Пятиречья
фото очевидцев

Грузовик вылетел за дорожное ограждение в районе Пятиречья

Авария произошла днем 15 февраля

Сегодня, 15 февраля в Холмском районе у села Пятиречье за пределами проезжей части оказался крытый грузовик.

Как сообщили astv.ru очевидцы, водитель грузовика направлялся со стороны Холмска в Южно-Сахалинск. По предварительной информации, автомобилист не справился с управлением, машина "перелетела" через дорожное ограждение и застряла. Люди в аварии не пострадали.

"Гололеда в этом районе нет", - добавляют очевидцы.

Автор: Татьяна Сергеева, сегодня, в 14:26 +1
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Комментарии
Online
serega81 Online
Написано сегодня, в 14:37
Нога видать тяжелая
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+1
Online
Арктический Воин. Online
Написано сегодня, в 14:40 Отредактированно сегодня, в 14:41
serega81, Ботинки на магнитной подошве
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+1
Online
vladsakh Online
Написано сегодня, в 16:38
Крутой трюк. Захочешь не сделаешь.
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