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Южносахалинцев научат готовить японские рисовые лепешки моти
wpfcook.ru

Южносахалинцев научат готовить японские рисовые лепешки моти

Мастер-класс пройдет в ближайшие выходные

5 февраля в Сахалинской областной библиотеке состоится мастер-класс по изготовлению рисовых лепешек моти. Открытый урок проведут специалисты Генерального консульства Японии в Южно-Сахалинске. Начало в 14:00. 

У участников появится возможность не только принять участие в процессе изготовления лепешек, но и в их дегустации. Количество мест ограничено, поэтому необходимо заранее записаться на мастер-класс по телефону 45-25-47.

Моти – чрезвычайно распространенное в Японии и любимое ее жителями блюдо. Подаются они в разных формах, как и в качестве десертов, так и в качестве мороженного. Особенно эти рисовые лепешки популярны во время новогодних праздников.

Изготовление моти, конечно, уже давно автоматизировано, однако в начале года повсеместно можно увидеть традиционный процесс изготовления этого блюда, который называется «мотицуки». Выглядит все достаточно просто – специально приготовленный рис помещается в ступу, после чего два человека в ритме отбивают его большими деревянными молотками до определенного состояния. Полученная масса и используется для дальнейшего приготовления лепешек, сообщает пресс-служба Генерального консульства Японии в Южно-Сахалинске.

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 10:26 +2
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Комментарии
Bokassa
Написано сегодня, в 11:46
карате, оригами, каллиграфия, я прям чувствую что скоро губернатора переименуем в императора и начнем строить ОБЧР
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+3
ManakoMidori
Написано сегодня, в 15:36
Надо бы сходить
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