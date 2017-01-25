Южносахалинцев научат готовить японские рисовые лепешки моти

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5 февраля в Сахалинской областной библиотеке состоится мастер-класс по изготовлению рисовых лепешек моти. Открытый урок проведут специалисты Генерального консульства Японии в Южно-Сахалинске. Начало в 14:00.

У участников появится возможность не только принять участие в процессе изготовления лепешек, но и в их дегустации. Количество мест ограничено, поэтому необходимо заранее записаться на мастер-класс по телефону 45-25-47.

Моти – чрезвычайно распространенное в Японии и любимое ее жителями блюдо. Подаются они в разных формах, как и в качестве десертов, так и в качестве мороженного. Особенно эти рисовые лепешки популярны во время новогодних праздников.

Изготовление моти, конечно, уже давно автоматизировано, однако в начале года повсеместно можно увидеть традиционный процесс изготовления этого блюда, который называется «мотицуки». Выглядит все достаточно просто – специально приготовленный рис помещается в ступу, после чего два человека в ритме отбивают его большими деревянными молотками до определенного состояния. Полученная масса и используется для дальнейшего приготовления лепешек, сообщает пресс-служба Генерального консульства Японии в Южно-Сахалинске.