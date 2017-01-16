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Пропавшая в новогоднюю ночь жительница Поронайска найдена

Пропавшая в новогоднюю ночь жительница Поронайска найдена

Сегодня ее опросили сотрудники полиции

Сегодня, 23 января в Поронайске найдена пропавшая в новогоднюю ночь 48-летняя Елена Капцан. По ее словам, все это время женщина находилась у подруги. О том, что ее разыскивают родственники и полиция, не знала, общаться с близкими не хотела. 

Напомним, в ночь с 31 декабря 2016 года на 1 января 2017 года она ушла из дома на площадь, ожидая встретить там знакомых, и не вернулась.

Автор: Татьяна Сергеева, сегодня, в 13:49 +5
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Комментарии
Online
Ягодка Online
Написано сегодня, в 13:53
Странная история,конечно... Хорошо что нашлась живая и здоровая!
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+3
Troyan
Написано сегодня, в 13:55
А сама 23 дня она не искала родственников?? Вот это праздники, так праздники, удались)
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0
Stage
Написано сегодня, в 14:13
Troyan, написано же, что не хотела видеться с родственниками.
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0
Online
Б_о_с_о_Н_о_ж_к_а Online
Написано сегодня, в 14:39
Troyan, Написанно же- с родственниками общаться не хотела.
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+1
Online
Забанен администрацией Online
Написано сегодня, в 14:05
оно но как,вроде взрослая тётя!
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+2
Online
jkmu Online
Написано сегодня, в 14:16
Дура !!!Просто Дурааа!!!!Ладно подростки дурят, но эта кобыла великовозрастная!!!!!
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0
Online
BENIS Online
Написано сегодня, в 14:36
"Общаться с близкими не хотела."
Ну значит такие близкие, что хуже далеких.
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+1
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