Пропавшая в новогоднюю ночь жительница Поронайска найдена

Сегодня, 23 января в Поронайске найдена пропавшая в новогоднюю ночь 48-летняя Елена Капцан. По ее словам, все это время женщина находилась у подруги. О том, что ее разыскивают родственники и полиция, не знала, общаться с близкими не хотела.

Напомним, в ночь с 31 декабря 2016 года на 1 января 2017 года она ушла из дома на площадь, ожидая встретить там знакомых, и не вернулась.