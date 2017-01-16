Более 45 % жителей Сахалина и Курил зарегистрированы на портале госуслуг

Сахалинская область вошла в десятку регионов России, жители которых наиболее охотно используют механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронном виде. Среди субъектов РФ, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, по данному показателю островной регион находится на первом месте по итогам 2016 года. Эта информация была оглашена на заседании под руководством министра связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Николая Никифорова, посвященном использованию информационных технологий при предоставлении государственных и муниципальных услуг.

Речь в ходе мероприятия шла о том, как регионы выполнили задачу, которую поставил Президент России Владимир Путин. В Указе от 7 мая 2012 года № 601 он определил - в 2018 году не менее 70 процентов граждан должны использовать механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме. По данным минкомсвязи, в конце 2016 года Сахалинская область заняла десятую строчку в общефедеральном рейтинге. Доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме, в островном регионе составила 45,4 процента. На первых местах в рейтинге – Республика Тыва, Тульская и Курская области. При этом Приморский край занял 11 строчку. Магаданская и Еврейская автономная области – на 22 и 23 местах соответственно.

- Сейчас более 45 процентов жителей Сахалина и Курильских островов зарегистрированы на портале государственных услуг, - отметил Сергей Попов, руководитель агентства по информационным технологиям и связи Сахалинской области. – Они имеют возможность пользоваться всеми действующими онлайн- сервисами. Среди них такие востребованные услуги, как запись на прием к врачу, зачисление ребенка в детский сад, получение социальных льгот, оплата штрафов ГИБДД, получение охотничьих билетов, операции с налогами для физических и юридических лиц и многое другое. Когда люди видят, что все это доступно на одном сайте и сервис действительно работает, они в дальнейшем охотно используют портал государственных услуг в своей повседневной жизни.

Что касается муниципальных образований Сахалинской области, сообщил Сергей Попов, самый высокий показатель охвата жителей электронными услугами отмечен в Северо-Курильском районе. Здесь он составляет 62,62 процента. За ним следуют Тымовский и Невельский районы с показателями 42,16 и 36,23 процента соответственно. В числе отстающих – Смирныховский (20,01 процента), Корсаковский (18,45) и Александровск-Сахалинский (16,49 процента) городские округа.

Источник: пресс-служба правительства Сахалинской области