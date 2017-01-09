фото Татьяны Сергеевой

Больше половины месячной нормы осадков выпало за выходные в Южно-Сахалинске.

По словам синоптиков, циклон в основном затронул только областной центр, в других южных районах снега было меньше.

В Южно-Сахалинске из-за непогоды не могли приземлиться самолеты. До сих пор, по информации на табло аэропорта задержаны 9 рейсов из Охи, Владивостока, Токио и обратно.

На несколько часов накануне перекрывали трассу до Синегорска.

Сегодня небольшую метель метеорологи обещают только в Долинском районе. К вечеру циклон покинет область.