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Дачный дом загорелся в Анивском районе

Дачный дом загорелся в Анивском районе

Пожар произошел в СНТ "Пчёлка"

14 января в 14.30 диспетчеру  анивского пожарно-спасательного  гарнизона поступило сообщение  о возгорании дачного дома в СНТ "Пчёлка".

Как сообщают в Главном управлении МЧС России по Сахалинской области, первый пожарный расчет прибыл через 5 минут. На тот момент горела одна из стен дома на площади 5 кв.м

Пожар был локализован в 14.39, а в 14.44 полностью ликвидирован. В тушении пожара было задействовано 7 человек и 2 единицы техники.  

Погибших и пострадавших нет. Причины возгорания устанавливаются.

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 11:18 0
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