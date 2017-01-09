Дачный дом загорелся в Анивском районе

14 января в 14.30 диспетчеру анивского пожарно-спасательного гарнизона поступило сообщение о возгорании дачного дома в СНТ "Пчёлка".

Как сообщают в Главном управлении МЧС России по Сахалинской области, первый пожарный расчет прибыл через 5 минут. На тот момент горела одна из стен дома на площади 5 кв.м

Пожар был локализован в 14.39, а в 14.44 полностью ликвидирован. В тушении пожара было задействовано 7 человек и 2 единицы техники.

Погибших и пострадавших нет. Причины возгорания устанавливаются.