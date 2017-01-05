За три месяца 11 детей отравились химическими веществами на Сахалине

За последние три месяца 2016 года Управление Роспотребнадзора по Сахалинской области зарегистрировало 24 отравления химической этиологии. В 15 случаях причиной отравления были лекарственные препараты. В семи - отравления вызвали различные химические вещества. По одному случаю приходится на наркотики и алкоголь.

Летальные исходы и отравления курительными смесями (spice) не регистрировались.

В 13 случаях пострадали мужчины, в 11 случаях потерпевшие - женщины.

По социальному положению пострадавшие распределились следующим образом:

неорганизованные дети (0-14 лет) - 8 человек;

безработные - 5 человек;

дети, посещающие ДДУ (3-6 лет) - 3 человека.

пенсионеры - 3 человека;

работающее население - 3 человек;

школьники - 1 человек;

учащиеся (СПУ, техникумов, ВУЗов) - 1 человек;

Среди пострадавших в основном преобладают взрослые в возрасте 18 и более лет - 12 человек, дети от 0 до 14 лет - 11 человек и подростки от 15 до 17 лет - 1 человек.

В 14 случаях обстоятельства отравления были случайные, в 8 случаях отравление было преднамеренное (суицидальное, криминальное и др.) и в 2 случаях неопределенное (другое). В каждом случае характер отравления был индивидуальный.

Продолжают вызывать беспокойство факты отравления лекарственными препаратами детей, имевших свободный доступ к домашним аптечкам. Бдительность и осмотрительность в отношениях с детьми должна быть у всех родителей, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора по Сахалинской области.