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За три месяца 11 детей отравились химическими веществами на Сахалине

За три месяца 11 детей отравились химическими веществами на Сахалине

Возраст пострадавших малышей - 0-14 лет

За последние три месяца 2016 года Управление Роспотребнадзора по Сахалинской области зарегистрировало 24 отравления химической этиологии. В 15 случаях причиной отравления были лекарственные препараты. В семи - отравления вызвали различные химические вещества. По одному случаю приходится на наркотики и алкоголь. 

Летальные исходы и отравления курительными смесями (spice) не регистрировались.

В 13 случаях пострадали мужчины, в 11 случаях потерпевшие - женщины.

 По социальному положению пострадавшие распределились следующим образом:

  • неорганизованные дети (0-14 лет) - 8 человек;
  • безработные  - 5 человек;
  • дети, посещающие ДДУ (3-6 лет) - 3 человека.
  • пенсионеры - 3 человека;
  • работающее население  - 3 человек;
  • школьники - 1 человек;
  • учащиеся (СПУ, техникумов, ВУЗов) - 1 человек;

Среди пострадавших в основном преобладают взрослые в возрасте 18 и более лет - 12 человек, дети от 0 до 14 лет - 11 человек и подростки от 15 до 17 лет - 1 человек.

В 14 случаях обстоятельства отравления были случайные, в 8 случаях отравление было преднамеренное (суицидальное, криминальное и др.) и в 2 случаях неопределенное (другое). В каждом случае характер отравления был индивидуальный.

Продолжают вызывать беспокойство факты отравления лекарственными препаратами детей, имевших свободный доступ к домашним аптечкам. Бдительность и осмотрительность в отношениях с детьми должна быть у всех родителей, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора по Сахалинской области. 

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 12:21 0
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Написано сегодня, в 12:45
Ужассссссс
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