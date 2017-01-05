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Сахалинский лыжник занял 17 место на чемпионате страны по прыжкам с трамплина

Сахалинский лыжник занял 17 место на чемпионате страны по прыжкам с трамплина

Александр Баженов показал результат в 112 и 127 метров

В Чайковском (Пермский край) стартовал чемпионат России по прыжкам на лыжах с трамплина. Первый вид программы – прыжки с трамплина мощностью К-125, сообщает пресс-служба министерства спорта и молодежной политики Сахалинской области. 

Золотую медаль завоевал Евгений Климов из Пермского края. Ему удались полеты на 139 и 147 метров. Причем, второй результат – новый рекорд России. На втором месте - молодой прыгун из Татарстана Максим Сергеев (1999 г.р.) Он улетел на 132 и 140 метров. Третий результат у Дениса Корнилова (Нижегородская область) - 127 и 137 метров.

Лидер островной сборной Александр Баженов совершил прыжки на 112 и 127 метров, заняв 17-е место. Денис Веселов на 29-м месте (103 + 103.5 м), Александр Халезов – на 30-м (103 + 100 м).

Остальные сахалинские прыгуны не квалифицировались во вторую попытку – Александр Лобода (90,5 м; 43-е место), Аркадий Налобин (82 м; 51-е место).

 

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 11:22 0
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