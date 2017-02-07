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Просрочка выплат по автокредитам увеличилась на Сахалине
oblast45.ru

Просрочка выплат по автокредитам увеличилась на Сахалине

Показатель на конец года составил в области 3,1%

По данным 4000 кредиторов, передающих сведения в Национальное бюро кредитных историй (НБКИ), в 2016 году просроченная задолженность свыше 30 дней по автокредитам выросла на 6,7% (или на 6,5 млрд. руб.) и по состоянию на 01.01.2017 года достигла 102,4 млрд. руб. (на 01.01.2016г. – 95,9 млрд. руб.). При этом общий объем действующих автокредитов на 1 января 2017 года составил 1,02 трлн. руб., сократившись за год на 6,5% (или 70 млрд. руб.) (на 01.01.2016г. – 1,09 трлн. руб.) (Таблица 1). 
 
Таблица 1. Динамика просроченной задолженности и объема портфеля автокредитов в 2016 году, в млрд. руб.
 

Показатель

на 01.01.2016

на 01.012017

Изменение,

в %

Просрочка свыше 30 дней

95,9

102,4

6,7%

Объем действующих кредитов

1 088,2

1 018,1

- 6,5%

Таким образом, доля просрочки в этом сегменте розничного кредитования к общему объему портфеля автокредитов на начало текущего года составила 10,1%, увеличившись за год на 1,3 процентного пункта (на 01.01.2016г. – 8,8%) (Таблица 2).
 
Таблица 2. Динамика доли просрочки к общему объему автокредитов в 2016 году, в %
 

Показатель

на 01.01.2016

на 01.012017

Изменение, в п.п.

Доля просрочки к портфелю автокредитов

8,8%

10,1%

1,3 п.п.

Как сообщает Национальное бюро кредитных историй, самая высокая динамика роста доли просроченной задолженности к общему объему действующих автокредитов отмечена в Республике Алтай (+7,8 п.п.), Ненецком АО (+7,6 п.п.) и Тверской области (+6,1 п.п.).
 
 
В то же время в ряде регионов доля просрочки в портфеле автокредитов снизилась. Самое серьезное снижение продемонстрировали Чеченская Республика (-7,4 п.п.), Республика Ингушетия (-3,4 п.п.) и Республика Адыгея (-1,7 п.п.) (Таблица 3).
 
«В 2016 году в сегменте автокредитов наметилось «оживление»: выдача автокредитов выросла на 14 процентов по сравнению с предыдущим годом, растет и их доля в структуре авторынка, - комментирует генеральный директор НБКИ Александр Викулин. – Вместе с тем, качество автокредитов продолжает ухудшаться - уровень просрочки превысил 10%. Тем не менее, в этом сегменте розничного кредитования рост просроченной задолженности не является столь «масштабным», и ситуация здесь значительно лучше, чем в необеспеченном кредитовании. Важно, что новые данные и решения НБКИ позволяют кредиторам проводить детализированную оценку риск-профиля заемщиков и управлять рисками. Если говорить о факторах, продолжающих сдерживать развитие автокредитования, то, по нашему мнению, главным из них по-прежнему остается снижение реальных доходов населения». 
 

 

сегодня, в 09:38 +1
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Комментарии
Натали)))
Написано сегодня, в 11:51
Ну и где статистика? Почему не пишут почему растёт просрочка по кредитам? Ведь у нас такие хорошие зарплаты!
Судя по этому http://astv.ru/news/criminal/2017-02-14-dva-mesyat.. - ничего удивительного...
Вот и пусть выяснят, почему корова не даёт молока когда её не кормят.
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