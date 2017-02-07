Просрочка выплат по автокредитам увеличилась на Сахалине

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По данным 4000 кредиторов, передающих сведения в Национальное бюро кредитных историй (НБКИ), в 2016 году просроченная задолженность свыше 30 дней по автокредитам выросла на 6,7% (или на 6,5 млрд. руб.) и по состоянию на 01.01.2017 года достигла 102,4 млрд. руб. (на 01.01.2016г. – 95,9 млрд. руб.). При этом общий объем действующих автокредитов на 1 января 2017 года составил 1,02 трлн. руб., сократившись за год на 6,5% (или 70 млрд. руб.) (на 01.01.2016г. – 1,09 трлн. руб.) (Таблица 1).

Таблица 1. Динамика просроченной задолженности и объема портфеля автокредитов в 2016 году, в млрд. руб.

Показатель на 01.01.2016 на 01.012017 Изменение, в % Просрочка свыше 30 дней 95,9 102,4 6,7% Объем действующих кредитов 1 088,2 1 018,1 - 6,5%

Таким образом, доля просрочки в этом сегменте розничного кредитования к общему объему портфеля автокредитов на начало текущего года составила 10,1%, увеличившись за год на 1,3 процентного пункта (на 01.01.2016г. – 8,8%) (Таблица 2). Таблица 2. Динамика доли просрочки к общему объему автокредитов в 2016 году, в %