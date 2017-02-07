Сахалинские легкоатлеты приняли участие в первенстве России

В Санкт-Петербурге прошло первенство России по легкой атлетике среди юниоров и юниорок до 23 лет. Участниками состязаний стали свыше 700 спортсменов из 57 регионов страны. Сахалинскую область представляли мастер спорта Карина Глебова, кандидаты в мастера спорта Ильяс Нургалиев и Олег Сергеев.

Карина Глебова пробежала 200 метров за 25,23 секунды, что позволило ей занять 15-е место. Олег Сергеев на дистанции 3000 метров установил личный рекорд в помещении (8.29,67 секунды), заняв 17-е место. Ильяс Нургалиев в беге на 800 метров показал 23-й результат (1.56,91 секунды).

Несмотря на немногочисленный состав, островные легкоатлеты заняли 11-е место среди команд II лиги.

- Результаты сахалинцев могли быть и выше. Но у нас, к сожалению, пока нет легкоатлетического манежа. В связи с особыми виражами, тренировки в таком манеже нужно осуществлять ежедневно, иначе очень много времени уходит на адаптацию. Мы все очень надеемся, что скоро на Сахалине появится подобное сооружение, и это поможет нашим спортсменам показывать высокие результаты, - считает тренер-представитель островной сборной Роман Трубецкой.

Источник: пресс-центр министерства спорта и молодежной политики Сахалинской области