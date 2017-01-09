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СМИ: Япония хочет попросить РФ разрешить бывшим жителям Курил летать туда самолетами
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СМИ: Япония хочет попросить РФ разрешить бывшим жителям Курил летать туда самолетами

По данным газеты "Иомиури", Токио намерен добиться реализации своего предложения к весне 2017 года

Правительство Японии намерено обратиться к российской стороне с предложением разрешить бывшим жителям южных Курильских островов посещать их, используя для этого воздушное, а не только морское сообщение. Об этом сообщила газета "Иомиури".

По ее данным, Токио намерен в ближайшее время начать с Москвой консультации на эту тему и добиться реализации предложения уже к весне этого года.

Как сообщает ТАСС, в частности, японская сторона рассматривает возможность организации воздушного сообщения между аэропортом Накасибэцу недалеко от города Нэмуро на Хоккайдо и воздушными гаванями Кунашира и Итурупа - Менделеево и Ясным. На Шикотан и Хабомаи Япония хочет попросить организовать прямые морские рейсы. Сделать это в Токио хотят таким образом, чтобы не нарушать свою юридическую позицию, то есть не рассматривать рейсы как международные, отмечает издание.

В настоящее время южные Курильские острова в безвизовом порядке могут посещать бывшие жители этих территорий, а также члены их семей, исследователи, представители общественных организаций и журналисты. Однако всем им приходится проходить необходимые процедуры в порту Южно- Курильска на Кунашире, откуда уже после этого можно судами добраться до Итурупа, Шикотана и Хабомаи. Период посещения островов ограничено погодными условиями, в частности, в зимнее время из-за высоких волн невозможна высадка на землю. Как отмечает "Иомиури", использование воздушного сообщения, а также прямых морских рейсов позволит облегчить посещение островов бывшими жителями.

Южные Курильские острова - Итуруп, Кунашир, Шикотан и ряд мелких необитаемых островов Малой Курильской гряды, которые в Японии называют Хабомаи, - вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны. Как неоднократно заявлял МИД РФ, российский суверенитет над ними, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, сомнению не подлежит. Территория южных Курил является пограничной зоной, здесь действует строгий пропускной контроль.

Система посещений

Согласно соглашению о взаимных посещениях японских и русских захоронений на территории СССР и Японии от 2 июля 1986 года, бывшие жители этих островов, а также члены их семей имеют возможность посещать южные Курилы без виз. В 1991 году безвизовый режим был распространен и на туристические группы, при этом для посещения островов достаточно предоставить паспорт, к которому необходимо получить специальный вкладыш с отметками о пересечении границы. Жители Курил также без виз могут совершать краткосрочные поездки в Японию. В общей сложности с 1992 года Курильские острова посетили более 21,3 тыс. японских граждан и более 9,6 тыс. курильчан выезжали в Японию (в 2016 году 802 японца и 282 гражданина РФ).

Вопрос безвизовых посещений южных Курильских островов их бывшими жителями обсуждался во время визита в Японию президента РФ Владимира Путина. "Мы договорились о том, что сделаем все для того, чтобы максимально обеспечить им свободный доступ даже в те районы, которые до сих пор были для них закрыты", - сказал Путин. Кроме того российский лидер предложил ввести режим свободного приграничного перемещения жителей Сахалинской области и японского острова Хоккайдо.

сегодня, в 12:08 +1
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Комментарии
Online
VULKAN Online
Написано сегодня, в 13:01
Дааа...
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0
zhitel
Написано сегодня, в 13:04
Японцам это постоянно предлагали еще с конца 90-х, так и не согласились. А сейчас представляют, что это их идея.
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0
Добрый человек
Написано сегодня, в 13:18
Пешком приходите.
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0
Hana
Написано сегодня, в 14:07
Прикольно,потом наверное на Сахалин с Курил проще будет через Японию летать
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