Хоккейный корт открыли в Южно-Курильске
День снега здесь собрал около сотни любителей зимних видов спорта
В рамках празднования Дня снега в Сахалинской области в каждом районе прошли спортивно-массов
На торжественной церемонии и.о. мэра Южно-Курильска Константин Бутаков поздравил всех с Днем снега, отметил, что именно в день зимних видов спорта отрывается хоккейный сезон, поблагодарил хоккеистов за помощь в подготовке хоккейного корта. После торжественной церемонии прошла показательная товарищеская встреча по хоккею с шайбой, где юные спортсмены продемонстрирова
После показательных выступлений хоккеистов корт был открыт для массовых катаний, что стало для жителей настоящим праздником.
Помимо этого, в День снега, благодаря хорошей погоде, а также организованному бесплатному прокату лыжного снаряжения и отлично подготовленной лыжне более 80 любителей лыжного спорта вышли на лыжню.