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Хоккейный корт открыли в Южно-Курильске

Хоккейный корт открыли в Южно-Курильске

День снега здесь собрал около сотни любителей зимних видов спорта

В рамках празднования Дня снега в Сахалинской области в каждом районе прошли спортивно-массовые мероприятия. В Южно-Курильске 15 января состоялось открытие хоккейного корта, сообщает пресс-служба министерства спорта и молодежной политики островного региона.

На торжественной церемонии и.о. мэра Южно-Курильска Константин Бутаков поздравил всех с Днем снега, отметил, что именно в день зимних видов спорта отрывается хоккейный сезон, поблагодарил хоккеистов за помощь в подготовке хоккейного корта. После торжественной церемонии прошла показательная товарищеская встреча по хоккею с шайбой, где юные спортсмены продемонстрировали свое мастерство. По итогам встречи «Лучшим вратарем» признан Нурлан Жапаров, «Лучшим нападающим» стал Насекин Владимир. Все хоккеисты были награждены сладкими подарками.

После показательных выступлений хоккеистов корт был открыт для массовых катаний, что стало для жителей настоящим праздником.

Помимо этого, в День снега, благодаря хорошей погоде, а также организованному бесплатному прокату лыжного снаряжения и отлично подготовленной лыжне более 80 любителей лыжного спорта вышли на лыжню.

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 11:46 0
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