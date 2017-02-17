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Nissan Note и Toyota Estima столкнулись возле "Сити Молла" в Южно-Сахалинске
фото очевидцев

Nissan Note и Toyota Estima столкнулись возле "Сити Молла" в Южно-Сахалинске

День жестянщика: на дорогах юга Сахалина и областного центра произошло еще несколько аварий

Сегодня, 23 февраля около 6 часов вечера на улице Ленина в районе торгово-развлекательного комплекса "Сити Молл" столкнулись Nissan Note и Toyota Estima, двигавшиеся во встречном направлении по отношению друг к другу. 

От удара Nissan Note вылетел в кювет. За рулем этого автомобиля находилась женщина. Toyota Estima осталась на проезжей части. В момент ДТП в ней находилась семья - мать, отец и сын-школьник. 

По предварительной информации, в результате ДТП травмы получили обе женщины. Их осматривают медики, решается вопрос о госпитализации. Мужчина и ребенок не пострадали.

Обстоятельства ДТП установят сотрудники ГИБДД.

Вечером произошли еще несколько аварий, по предварительной информации, в них люди не пострадали.

Так, например, ДТП произошло на перекрестке улицы Октябрьской и объездной автодороги в районе АЗС "Альянс".  

А на Охотской трассе вылетел в кювет Suzuki Jimny.

Еще одна авария  - на перекрестке проспекта Мира и улицы Больничной, еще - на перекрестке Мира и Авиационной.

На Железнодорожной ДТП недалеко от перекрестка с улицей Сахалинской и на Сахалинской, в районе перекрестка с Железнодорожной - тоже ДТП. 

На дорогах гололед. Водителей призывают к аккуратности и внимательности. 

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ДТП вечер 23 февраля, Фото: 1
ДТП вечер 23 февраля, Фото: 2
ДТП вечер 23 февраля, Фото: 3
ДТП вечер 23 февраля, Фото: 4
ДТП вечер 23 февраля, Фото: 5
ДТП вечер 23 февраля, Фото: 6
ДТП вечер 23 февраля
Автор: Татьяна Сергеева, сегодня, в 18:40 0
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