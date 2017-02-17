Nissan Note и Toyota Estima столкнулись возле "Сити Молла" в Южно-Сахалинске

фото очевидцев

День жестянщика: на дорогах юга Сахалина и областного центра произошло еще несколько аварий

Сегодня, 23 февраля около 6 часов вечера на улице Ленина в районе торгово-развлекательного комплекса "Сити Молл" столкнулись Nissan Note и Toyota Estima, двигавшиеся во встречном направлении по отношению друг к другу.

От удара Nissan Note вылетел в кювет. За рулем этого автомобиля находилась женщина. Toyota Estima осталась на проезжей части. В момент ДТП в ней находилась семья - мать, отец и сын-школьник.

По предварительной информации, в результате ДТП травмы получили обе женщины. Их осматривают медики, решается вопрос о госпитализации. Мужчина и ребенок не пострадали.

Обстоятельства ДТП установят сотрудники ГИБДД.

Вечером произошли еще несколько аварий, по предварительной информации, в них люди не пострадали.

Так, например, ДТП произошло на перекрестке улицы Октябрьской и объездной автодороги в районе АЗС "Альянс".

А на Охотской трассе вылетел в кювет Suzuki Jimny.

Еще одна авария - на перекрестке проспекта Мира и улицы Больничной, еще - на перекрестке Мира и Авиационной.

На Железнодорожной ДТП недалеко от перекрестка с улицей Сахалинской и на Сахалинской, в районе перекрестка с Железнодорожной - тоже ДТП.

На дорогах гололед. Водителей призывают к аккуратности и внимательности.