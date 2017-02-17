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На Сахалин прибыли первые бойцы для участие в первенстве ДФО по кикбоксингу

На Сахалин прибыли первые бойцы для участие в первенстве ДФО по кикбоксингу

Соревнования такого уровня впервые пройдут в островном регионе

Уже завтра, любители боевых видов единоборств смогут увидеть захватывающие бои первенства ДФО по кикбоксингу. Соревнования такого уровня впервые пройдут на Сахалине. В них примут участие более 100 спортсменов из Хабаровска, Владивостока, Благовещенска, Петропавловска-Камчатского, Южно-Сахалинска и Якутии.

Финальные бои состоятся 26 февраля. После них сахалинцы увидят первый профессиональный турнир по кикбоксингу «К-1». Здесь разрешен клинчинг, при этом соперника можно удерживать только одной рукой для того, чтобы ударить коленом. В К-1 разрешены удары в голову, бока, ноги- любая часть, ступни, только с целью подсечки.

- Региональная федерация по кикбоксингу и тайскому боксу приглашает сахалинцев поддержать наших спортсменов, поболеть за них. К нам приехали интересные бойцы, они обещают показать интересные спаринги» - отмечает руководитель региональной федерации Алексей Буторин.

Соревнования пройдут в спортивно-развлекательном комплексе "Олимпия парк".

Финальные бои состоятся 26 февраля. Начало в 17:00 часов.

24 февраля отборочные бои начнутся в 12:00 часов. Торжественное открытие запланировано на 14:00 часов.

Вход на предварительные и финальные бои будет бесплатным.

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 17:38 +1
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