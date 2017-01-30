75 уголовных дел о преступлениях против половой свободы несовершеннолетних возбуждено за год на Сахалине

3 февраля состоялось расширенное заседание коллегии следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Сахалинской области, посвященное итогам работы Следственного управления за 2016 год.

В заседании приняли участие руководство следственного управления, руководители отделов аппарата, сотрудники управления, руководители городских и районных следственных отделов. В числе приглашенных: губернатор Сахалинской области, главный федеральный инспектор по Сахалинской области, прокурор Сахалинской области, председатель Сахалинской областной Думы, председатель Сахалинского областного суда, начальник УФСБ России по Сахалинской области, начальник УВМД России по Сахалинской области.

Как сообщают в областном следкоме, руководитель следственного управления Александр Заболиченко в своем выступлении отметил, что в истекшем году следственным управлением проведена работа по разработке и принятию организационно-распорядительных документов по отдельным направлениям деятельности, обучению и повышению квалификации следователей и руководителей следственных подразделений. Сотрудниками аппарата и руководством управления совершено более 40 выездов в районы области с проверками и оказанием практической помощи, в том числе проведены комплексные проверки следственных отделов по Макаровскому и Томаринскому районам. Во все территориальные следственные отделы направлено более 50 методических пособий, информационных писем и обзоров по различным вопросам.

Результаты работы управления активно освещались в различных средствах массовой информации, опубликовано 6423 материала о работе управления. На постоянной основе различными СМИ используется информация официального сайта следственного управления в сети Интернет.

Криминогенная обстановка в целом по области в 2016 году свидетельствует о росте зарегистрированных преступлений – на 8,7%. Всего зарегистрировано 12248 преступлений, из которых 1889 – тяжкие и особо тяжкие.

Несмотря на рост преступлений, количество убийств и покушений на убийство сократилось на 6,9%, преступлений предусмотренных ч.4 ст. 111 УК РФ на 12,5%, изнасилований на 25%.

В следственное управление в 2016 году поступило 4066 сообщений о совершенных преступлениях, что на 2,6% меньше чем в 2015 году. По результатам их рассмотрения возбуждено 757 уголовных дел, что на 2,2% больше, чем за 12 месяцев 2015 года (741 дело), отказано в возбуждении уголовного дела по 2134 сообщениям (2594), 767 сообщений направлено по подследственности (878).

Направлено прокурорам, а также в суды 583 уголовных дела, что на 4,1 % больше, чем в 2015 году (560).

За 2016 год совместно с оперативными сотрудниками управления МВД России по Сахалинской области раскрыто и расследовано 59 убийств, 33 умышленных причинения тяжкого вреда здоровью со смертельным исходом, 12 изнасилований.

Как итог в прошедшем году возросла раскрываемость данных видов преступлений (раскрываемость убийств составила 90,8% (АППГ – 86,6%), ч.4 ст.111 УК РФ - 94,3% (АППГ – 91,2%), изнасилований - 92,3% (АППГ – 83,3%).

Неплохие результаты достигнуты следователями и следователями-криминалистами управления по линии раскрытия и расследования уголовных дел о преступлениях совершенных в прошлые годы. Благодаря взаимодействию с оперативными службами Управления МВД России по Сахалинской области раскрыто 5 убийств и 8 фактов причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевших, что на 62,5 % больше чем в 2015 году.

Однако, общее количество раскрытых преступлений, совершенных в предыдущие годы сократилось во всех следственных подразделениях управления. В связи с этим руководителям следственных подразделений в 2017 году указанному вопросу необходимо уделить повышенное внимание.

Особое внимание в 2016 году посвящено вопросам расследования тяжких и особо тяжких преступлений, совершенных в отношении несовершеннолетних. Состояние работы на этом приоритетном направлении деятельности обсуждалось на коллегиях следственного управления, на Координационном совещании руководителей правоохранительных органов Сахалинской области.

В прошедшем году следователями управления возбуждено 95 уголовных дел данной категории, из них возбуждено 75 уголовных дел о преступлениях против половой свободы несовершеннолетних. В суды области для рассмотрения по существу направлено 50 уголовных дел, что на 6,7 % больше.

Несколько слов о выявлении и расследовании преступлений, связанных с невыплатой заработной платы.

Следователями управления проведена большая работа. В течение второй половины 2016 годы были устранены недостатки, выявленные аппаратом Следственного комитета России, налажено тесное взаимодействие с прокуратурой области с правительством Сахалинской области и контролирующими органами.

В результате возбуждено 27 уголовных дел данной категории, по которым в качестве потерпевших признано 941 лицо. Выявлена задолженность по заработной плате по оконченным уголовным делам в сумме более 90 млн. рублей, выплачено на стадии предварительного следствия более 66 млн. рублей. По результатам предварительного следствия в суд направлено 16 дел (5).

Повышенное внимание следственным управлением в прошедшем году уделялось работе по рассмотрению граждан. Всего в органы следственного управления в отчетном периоде поступило 2287 обращений.

Руководителями следственного управления принято на личном приеме 96 граждан. Личный прием руководством управления с выездом на места осуществлялся в большинстве районов области.

В очередной раз обращаю внимание руководителей всех следственных отделов на необходимость тщательного рассмотрения всех жалоб граждан, внимательного и вежливого отношения к заявителям. Ни в коем случае не давать поводов и оснований для обжалования действий сотрудников следственного управления.

В заключение своего выступления, хочу поблагодарить сотрудников следственных отделов по Анивскому, Тымовскому районам области, г. Александровск-Сахалинский, которые смогли в прошедшем году обеспечить высокие показатели по основным направлениям деятельности. Отдельно благодарю сотрудников аппарата управления, следователей отдела по расследованию особо важных дел.

По результатам коллегии принято решение, предусматривающее конкретные меры по улучшению эффективности работы следственных подразделений и аппарата управления, устранению имеющихся недостатков.