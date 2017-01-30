СахГУ планируют задействовать при подготовке спортсменов к Олимпиадам

В Сахалинском госуниверситете прошла встреча профессорско-преподавательского состава кафедры физической культуры и спорта с генеральным директором федерального научного центра физической культуры Еленой Яшиной и заслуженным тренером СССР и России, руководителем управления по научно-методическому обеспечению спортивной подготовки Олимпийского комитете России Александром Грушиным. Об этом сообщает пресс-служба регионального минспорта.

«Сейчас на Сахалине работает группа специалистов центра по исследованию адаптации спортсменов национальной резервной сборной по фристайлу, которая находится здесь. Нам очень помогают сахалинские коллеги. Врачебно-физкультурный диспансер помог организовать тестирование на велоэргометре» - отметила Елена Яшина.

В ближайшие несколько лет в Азиатско-тихоокеанском регионе пройдет сразу три Олимпиады – в 2018 году зимняя в Пхёньчхане, в 2020 году летняя в Токио, в 2022 году зимняя в Пекине.

«Мы рассчитываем на длительную совместную работу в этом направлении. Очень хороший вариант проведения заключительного этапа подготовки сборных команд страны у вас на Сахалине, ближе к месту проведения соревнований. Поэтому будем искать точки опоры в субъектах, - добавила Елена Романовна. – Мы готовы научить, привезти специалистов и ученых, предоставить необходимое методическое обеспечение».

Александр Грушин также считает оправданным проведение заключительного этапа подготовки сборных на Сахалине.

- Если будет принято решение, что Сахалин станет местом подготовки перед Олимпиадами, для вас это станет точкой подъема. Из 15 зимних спортивных дисциплин, которые будут на Олимпиаде в Корее, к четырем медалеёмким можно готовиться у вас – горные лыжи, сноуборд, фристайл, лыжные гонки» - отметил Александр Грушин.

Также в ходе беседы затронули вопрос о создании на Сахалине научно-исследовательского центра подготовки спортсменов, который будет интегрирован, например с СахГУ и врачебно-физкультурным диспансером.

«Такой центр однозначно нужен, чтобы им могли пользоваться и спортсмены, которые приезжаю на этапы подготовки, и смогли обучаться студенты университета. Если же будет принято решение о проведении подготовки на Сахалине, и сборные будут приезжать – центр будет востребован. С нашей стороны мы готовы оказать любую поддержку» - подчеркнула Елена Яшина.

В СахГУ с 2013 года работает лаборатория медико-биологических основ жизнедеятельности. В прошедшем году сотрудники лаборатории провели скрининговое исследование сердечно-сосудистой системы у студентов факультета физической культуры и спорта.