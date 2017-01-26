Серийные воры крали ножи из южно-сахалинского супермаркета

видео с камер наблюдения

Серийные воры зачастили в один из открытых недавно хозяйственных супермаркетов в Южно-Сахалинске. Чаще всего с полок пропадали кухонные ножи. Причём не только по одному экземпляру, а сразу по несколько. Выяснить, кто воровал, удалось после просмотра камер наблюдения. На видео попали сразу несколько человек, которые уходили, не заплатив за товар.

Как рассказала корреспонденту astv.ru администратор магазина Наталья Шевченко, украсть пытаются всё, начиная от пилочек для ногтей и заканчивая герметиками.

Но хитом этих двух недель всё же стали именно ножи. Владельцы супермаркета надеются, что воришки оплатят украденный товар. Пока заявление в полицию коммерсанты не подавали.