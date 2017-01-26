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Серийные воры крали ножи из южно-сахалинского супермаркета
видео с камер наблюдения

Серийные воры крали ножи из южно-сахалинского супермаркета

Коммерсанты рассчитывают, что мужчины добровольно заплатят за товар

Серийные воры зачастили в один из открытых недавно хозяйственных супермаркетов в Южно-Сахалинске. Чаще всего с полок пропадали кухонные ножи. Причём не только по одному экземпляру, а сразу по несколько. Выяснить, кто воровал, удалось после просмотра камер наблюдения. На видео попали сразу несколько человек, которые уходили, не заплатив за товар. 
 
Как рассказала корреспонденту astv.ru администратор магазина Наталья Шевченко, украсть пытаются всё, начиная от пилочек для ногтей и заканчивая герметиками.
 
Но хитом этих двух недель всё же стали именно ножи. Владельцы супермаркета надеются, что воришки  оплатят украденный товар. Пока заявление в полицию коммерсанты не подавали.
 

Автор: Младен Ириолов, сегодня, в 16:45 +4
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кража
Люди
вор
Место
Южно-Сахалинск
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Комментарии
Online
BENIS Online
Написано сегодня, в 17:33
В полицию они заявят, насмешили. Правда непонятно, зачем этим воришкам ножи понадобились.
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−1
Натали)))
Написано сегодня, в 17:47
BENIS, позже пойдут, вилок натырят
в хозяйствн сгодится
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+2
Feshh
Написано сегодня, в 21:14
BENIS, уже поймали двоих, и в полицию написали заявление
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0
serega81
Написано сегодня, в 17:55 Отредактированно сегодня, в 17:55
Может хлеб нечем порезать?
чтоб икру намазать....
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+4
Online
Добрый человек Online
Написано сегодня, в 18:16
не хватает озвучки....мелодии из т/п "Криминальная Россия".
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+1
dfhtkf
Написано сегодня, в 18:47
Добрый человек, Не, из Деревни дураков будет прикольнее
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+1
Online
Добрый человек Online
Написано сегодня, в 18:58
dfhtkf,
где бурят в шапке - там подойдёт Деревня дураков.))ну или Розовая пантера.)))
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+1
Online
Добрый человек Online
Написано сегодня, в 19:01
dfhtkf,
https://yadi.sk/d/gvkszzvG3BzC6z

так будет лучше.))
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+1
Online
Добрый человек Online
Написано сегодня, в 18:37 Отредактированно сегодня, в 18:41
https://yadi.sk/d/nEhuJzNW3ByxPY

оформление ролика.)))
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0
WARR777
Написано сегодня, в 18:56
Еще и выбирают так тщательно

Кстати кто-нибудь понял что это за магазин? Приглянулось там кое что
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0
NIKizBYKW
Написано сегодня, в 20:35
Гастарбайтеры? Один выбирал прям нож с чувством толком и расстановкой
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0
Reader
Написано сегодня, в 21:06
Странно, еще на камеру посмотрел. А где видно, что они воруют? Что не заплатили.
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0
фeрм
Написано сегодня, в 23:07
Reader, 2-й ролик на 2:03 мин. чел в черной шапке-гандонке. Без палева работает бгг))
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0
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