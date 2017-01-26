новости
новости
Регистрация
Восемь раз телефонные террористы "закладывали бомбы" на Сахалине за год

Восемь раз телефонные террористы "закладывали бомбы" на Сахалине за год

Семеро анонимов были рассекречены

В 2016 году УФСБ России по Сахалинской области зарегистрировано 8 анонимных звонков о минировании мест массового пребывания людей и административно-хозяйственных объектов островного региона. Установлено 7 анонимов. По данным фактам возбуждено 5 уголовных дел.

В судебном порядке по ч. 1 ст. 207 УК России признаны виновными трое областных жителей, которые приговорены соответственно степени содеянного каждым к 6 месяцам лишения свободы, 1 году лишения свободы условно, исправительным работам сроком на 1 год.

Скоординированные действия областных органов правопорядка по борьбе с данным видом преступления позволили стабилизировать ситуацию с анонимными проявлениями в Сахалинской области и увеличить число раскрываемых уголовных дел в отношении лжетеррористов.

Санкция ст. 207 УК России, в случае причинения крупного ущерба либо наступления тяжких последствий за совершение заведомо ложного сообщения об акте терроризма, предусматривает уголовную ответственность в виде штрафа до 1 млн рублей либо лишения свободы на срок до 5 лет. Ответственности подлежат лица, достигшие 14 лет, сообщает пресс-служба УФСБ России по Сахалинской области.

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 16:34 +2
Другие статьи по темам
Место
Сахалинская область
Прочее
телефонный терроризмФСБбомбазвонок
Популярное на ASTV
Несколько собак оказались отрезаны от берега в порту Корсакова
Несколько собак оказались отрезаны от берега в порту Корсакова
Температура в колодце частного дома в Холмском районе поднялась до 22 градусов
Температура в колодце частного дома в Холмском районе поднялась до 22 градусов
Сахалинская прокуратура провела проверку по факту ДТП с 5 погибшими в Макаровском районе
Сахалинская прокуратура провела проверку по факту ДТП с 5 погибшими в Макаровском районе
Администрация Южно-Сахалинска не разрешила провести в областном центре гей-парад
Администрация Южно-Сахалинска не разрешила провести в областном центре гей-парад

Главные сахалинские новости за день от astv.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Комментарии
TROL
Написано сегодня, в 16:43
8 анонимных звонков,7 анонимов,5 уголовных дел,признаны виновными трое... чет хреново работаете...
Ответить
+5
Online
PATRO Online
Написано сегодня, в 16:57
TROL, ...малолетки скорей всего(отказали в уголовке),бедные родители.
Ответить
+4
TROL
Написано сегодня, в 17:05
PATRO, про административку не сказано...
Ответить
0
Online
Добрый человек Online
Написано сегодня, в 18:07
а что,правда все у нас наважки?))))все верят,что были именно террористы?)))
Впрочем,наивность не порок.))канеш,лучше быть подготовленным и потерпеть учения.)))
Ответить
0
vladsakh
Написано сегодня, в 18:28
Спасибо что сообщили что у 1 из 8 есть шанс остатся анонимным.
Ответить
+1
Уважаемый гость, чтобы оставлять комментарии пожалуйста зарегистрируйтесь или войдите
На главную
Серийные воры крали ножи из южно-сахалинского супермаркета
Серийные воры крали ножи из южно-сахалинского супермаркета
Пассажиропоток Аэрофлота по маршруту Южно-Сахалинск – Москва вырос на 11,3%
Пассажиропоток Аэрофлота по маршруту Южно-Сахалинск – Москва вырос на 11,3%
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Радио онлайн
Канал Youtube

MySlo

info@astv.ru

18+

Отдел новостей: (4242) 49-15-34, 49-15-95
Отдел рекламы: (4242) 49-16-31
e-mail: sale-tm7@astv.ru
Тех.отдел: (4242) 49-15-32
e-mail: contact@astv.ru