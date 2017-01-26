Восемь раз телефонные террористы "закладывали бомбы" на Сахалине за год
Семеро анонимов были рассекречены
В 2016 году УФСБ России по Сахалинской области зарегистрировано 8 анонимных звонков о минировании мест массового пребывания людей и административно-
В судебном порядке по ч. 1 ст. 207 УК России признаны виновными трое областных жителей, которые приговорены соответственно степени содеянного каждым к 6 месяцам лишения свободы, 1 году лишения свободы условно, исправительным работам сроком на 1 год.
Скоординированны
Санкция ст. 207 УК России, в случае причинения крупного ущерба либо наступления тяжких последствий за совершение заведомо ложного сообщения об акте терроризма, предусматривает уголовную ответственность в виде штрафа до 1 млн рублей либо лишения свободы на срок до 5 лет. Ответственности подлежат лица, достигшие 14 лет, сообщает пресс-служба УФСБ России по Сахалинской области.
Впрочем,наивность не порок.))канеш,лучше быть подготовленным и потерпеть учения.)))