Восемь раз телефонные террористы "закладывали бомбы" на Сахалине за год

В 2016 году УФСБ России по Сахалинской области зарегистрировано 8 анонимных звонков о минировании мест массового пребывания людей и административно- хозяйственных объектов островного региона. Установлено 7 анонимов. По данным фактам возбуждено 5 уголовных дел.

В судебном порядке по ч. 1 ст. 207 УК России признаны виновными трое областных жителей, которые приговорены соответственно степени содеянного каждым к 6 месяцам лишения свободы, 1 году лишения свободы условно, исправительным работам сроком на 1 год.

Скоординированны е действия областных органов правопорядка по борьбе с данным видом преступления позволили стабилизировать ситуацию с анонимными проявлениями в Сахалинской области и увеличить число раскрываемых уголовных дел в отношении лжетеррористов.

Санкция ст. 207 УК России, в случае причинения крупного ущерба либо наступления тяжких последствий за совершение заведомо ложного сообщения об акте терроризма, предусматривает уголовную ответственность в виде штрафа до 1 млн рублей либо лишения свободы на срок до 5 лет. Ответственности подлежат лица, достигшие 14 лет, сообщает пресс-служба УФСБ России по Сахалинской области.