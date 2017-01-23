Трое сахалинцев ограбили пенсионера в селе Смирныховского района

Утром 29 января в дежурную часть ОМВД России в Смирных поступил звонок из села Онор. Сотрудник социальной службы сообщил, что на подопечного ему пенсионера напали трое неизвестных и похитили принадлежащие ему денежные средства. По указанному адресу незамедлительно выехала следственно-оперативная группа.

Потерпевший пенсионер 1938 года рождения сообщил полицейским, что ночью проснулся от странного шума во дворе, а когда встал с кровати, то в дом уже проникли трое неизвестных ему граждан, прикрывавших лица шарфами. Двое из них повалили пожилого человека на пол и удерживали силой, пока третий искал, где хранятся деньги. Обнаружив под подушкой денежные средства в размере 19 тысяч рублей, злоумышленники скрылись.

Сначала потерпевший не стал обращаться в полицию. Только утром, когда к нему пришел социальный работник, дедушка рассказал ему о случившемся и тот незамедлительно связался с правоохранительными органами.

Исследовав место происшествия, сотрудники полиции установили, что в дом пенсионера неизвестные проникли поддев снаружи крючок, запирающий входную дверь. Экспертом также был зафиксирован и изъят четкий след от спортивной обуви, оставленный одним из злоумышленников на месте преступления.

Сработав оперативно, сотрудники уголовного розыска по горячим следам установили личности подозреваемых и их местонахождение.

Как оказалось, на пенсионера напали трое местных жителей 18, 19 и 15 лет, которые уже попадали в поле зрения полиции, а также привлекались к уголовной ответственности за совершение имущественных преступлений. К этому времени молодые люди уже успели скрыться по разным адресам, но, благодаря быстрым и грамотным действиям правоохранителей, все подозреваемые были задержаны за несколько часов и доставлены в отдел полиции.

Изъятый с места происшествия след четко совпал с подошвой кроссовок одного из подозреваемых. В ходе обыска были обнаружены и купюры, похищенные из дома потерпевшего.

Злоумышленники признались в содеянном и сообщили, что ночью, после совместного распития спиртных напитков один из них – 18-летний подозреваемый – предложил пробраться в дом к потерпевшему и похитить его денежные средства. Юноша полагал, что у пенсионера должна храниться приличная сумма, поскольку живет он один и, соответственно, мало тратит.

Похищенные средства злоумышленники намеревались потратить на личные нужды, но были оперативно задержаны сотрудниками полиции.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 161 Уголовного Кодекса Российской Федерации – грабеж, сообщает пресс-служба УМВД России по Сахалинской области.