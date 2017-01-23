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Сугроб дважды остановил сахалинца, пытавшегося угнать автомобиль
mygazeta.com

Сугроб дважды остановил сахалинца, пытавшегося угнать автомобиль

Теперь мужчина может сесть в тюрьму на пять лет

28 января в ОМВД России по Тымовскому городскому округу обратился гражданин, который сообщил, что с его предприятия угнаны два автомобиля.

Полицейским удалось установить личность подозреваемого – им оказался гражданин 1987 года рождения. Выяснилось, что ранее он работал на потерпевшего. Подозреваемый заявил, что таким образом решил компенсировать заработную плату, которую ему все еще не выплатили. 

После того, как мужчина выпил со своим другом, то решил съездить в соседнее село за новой порцией спиртного. И для достижения поставленной цели злоумышленник решил угнать автомобиль у потерпевшего. Мужчина знал, что территория не охраняется, а значит, никто не помешает в реализации его плана.

Взломав замок, подозреваемый проник в гараж и угнал отечественный автомобиль. Вот только далеко он не уехал – не справившись с управлением, он въехал в сугроб и так и не смог из него выбраться. Тогда мужчина вернулся в гараж и угнал второй внедорожник, после чего ситуация повторилась – водитель вновь не справившись с управлением, попав в снежный плен. После этого подозреваемый скрылся.

Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 166 Уголовного кодекса Российской Федерации - «неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Санкции данной статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет, сообщает пресс-служба УМВД России по Сахалинской области.

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 15:11 +6
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Комментарии
Online
marrozz Online
Написано сегодня, в 15:13
вместо тысячи слов...
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+8
Дедушка Мороз
Написано сегодня, в 15:39
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+5
Online
marrozz Online
Написано сегодня, в 16:01
Дедушка Мороз, золотые слова!))
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+2
Online
Игорь Иванов Online
Написано сегодня, в 15:15
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+4
ИринаХ
Написано сегодня, в 15:17
нннндааааа вот так не удача
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+4
Online
Маргарита Online
Написано сегодня, в 15:33
имбицил
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+2
MrFreeman
Написано сегодня, в 15:37
Что-то мне подсказывает, что эта новость тянет на создание награды снеговику и его братьям по снегу.
Мужик "споткнулся" о снег!
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+1
Online
Masenkaya Online
Написано сегодня, в 15:39
мда...
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0
Online
Добрый человек Online
Написано сегодня, в 15:43
снэг завэрбован,Лаврэнтий нэ дрэмлет.
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+1
Online
KsuKsu Online
Написано сегодня, в 15:44
Мало машин в гараже... Так бы пулял и пулял их в сугроб..
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+2
vladsakh
Написано сегодня, в 15:51
Суровые северные алени гуляют.
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0
Online
Angel24 Online
Написано сегодня, в 16:05
Боулинг по пьяни. Машина это мяч, а снег - кегли.
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0
Online
Натали))) Online
Написано сегодня, в 17:12 Отредактированно сегодня, в 17:13
Злостные сугробы

Спиртное после 22-ух не продаётся, заходит минут пятнадцать одиннадцатого полупьяная женщина в магазин, и молвит
Девчат, ну продайте, я просто через сугроб перелазила, вот и опоздала
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+3
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Балтийская Килька Online
Написано сегодня, в 17:27
Натали))),
Ты продала?
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