Сугроб дважды остановил сахалинца, пытавшегося угнать автомобиль

28 января в ОМВД России по Тымовскому городскому округу обратился гражданин, который сообщил, что с его предприятия угнаны два автомобиля.

Полицейским удалось установить личность подозреваемого – им оказался гражданин 1987 года рождения. Выяснилось, что ранее он работал на потерпевшего. Подозреваемый заявил, что таким образом решил компенсировать заработную плату, которую ему все еще не выплатили.

После того, как мужчина выпил со своим другом, то решил съездить в соседнее село за новой порцией спиртного. И для достижения поставленной цели злоумышленник решил угнать автомобиль у потерпевшего. Мужчина знал, что территория не охраняется, а значит, никто не помешает в реализации его плана.

Взломав замок, подозреваемый проник в гараж и угнал отечественный автомобиль. Вот только далеко он не уехал – не справившись с управлением, он въехал в сугроб и так и не смог из него выбраться. Тогда мужчина вернулся в гараж и угнал второй внедорожник, после чего ситуация повторилась – водитель вновь не справившись с управлением, попав в снежный плен. После этого подозреваемый скрылся.

Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 166 Уголовного кодекса Российской Федерации - «неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Санкции данной статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет, сообщает пресс-служба УМВД России по Сахалинской области.