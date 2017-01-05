Внедорожник сбил пешехода в Южно-Сахалинске

11 января примерно в 18:12 30–летний водитель автомобиля Nissan Patrol двигался на юг по улице Амурской в Южно – Сахалинске. В районе дома № 96 он совершил наезд на пешехода, который переходил проезжую часть вне пешеходного перехода.

В результате ДТП 23–летний пешеход получил телесные повреждения.

Как сообщают в областном УГИБДД, по факту ДТП проводился проверка.