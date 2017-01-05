Внедорожник сбил пешехода в Южно-Сахалинске
Парень переходил проезжую часть в неположенном месте
11 января примерно в 18:12 30–летний водитель автомобиля Nissan Patrol двигался на юг по улице Амурской в Южно – Сахалинске. В районе дома № 96 он совершил наезд на пешехода, который переходил проезжую часть вне пешеходного перехода.
В результате ДТП 23–летний пешеход получил телесные повреждения.
Как сообщают в областном УГИБДД, по факту ДТП проводился проверка.
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Как пешеход, иногда боюсь переходить по зебре, прутся. Когда еду сам за рулём, оттормаживаюсь заранее, взял за привычку, метров за 5 останавливаться, чтобы пропустите пешего.