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Внедорожник сбил пешехода в Южно-Сахалинске

Внедорожник сбил пешехода в Южно-Сахалинске

Парень переходил проезжую часть в неположенном месте

11 января примерно в 18:12 30–летний водитель автомобиля Nissan Patrol двигался на юг по улице Амурской в Южно – Сахалинске. В районе дома № 96 он совершил наезд на пешехода, который переходил проезжую часть вне пешеходного перехода.

В результате ДТП 23–летний пешеход получил телесные повреждения.

Как сообщают в областном УГИБДД, по факту ДТП проводился проверка.

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 12:28 0
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Южно-Сахалинск
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Комментарии
Online
Masenkaya Online
Написано сегодня, в 12:39
не фиг ходить где не надо! а водителю внимательнее быть.
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+1
Online
jkmu Online
Написано сегодня, в 12:41
Masenkaya, прально!
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+1
Online
Владимир Самойлов Online
Написано сегодня, в 12:52
Дааааа, пешеходы отдельная тема конечно. Еду сегодня по пр. Мира на работу... каша... скорость 45 примерно, по тротуару идет женщина, до пешеходного ей идти еще метров 5, и вдруг она резко поворачивает и бегом начинает бежать через дорогу... спасла ее только моя реакция, что успел нажать на сигнал и вывернуть руль. Да, автомобиль средство повышенной опасности, но и для пешеходов в правилах четко написано, что они должны убедиться, что их пропускают.
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+1
Online
MrFreeman Online
Написано сегодня, в 12:57
Дисциплина на дорогах хромает. Пешеходы еле сунутся, но и водители нарушают много.
Как пешеход, иногда боюсь переходить по зебре, прутся. Когда еду сам за рулём, оттормаживаюсь заранее, взял за привычку, метров за 5 останавливаться, чтобы пропустите пешего.
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