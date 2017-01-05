Более 120 спортсменов приняли участие в лыжных гонках на приз «Дружба»

Сегодня, 12 января в Троицком в 49-й раз стартовали чемпионат и первенство Сахалинской области по лыжным гонкам на приз «Дружба». На торжественной церемонии открытия соревнований спортсменов приветствовала представитель министерства спорта и молодежной политики Сахалинской области Наталья Яблочникова. Она поздравила участников с началом лыжного сезона, а поскольку состязания являются отборочным туром на зональные старты, пожелала ребятам показать все свое мастерство и приложить максимум сил, чтобы получить заветные путевки на дальневосточный этап.

В соревнованиях принимают участие более 120 спортсменов, представляющие ведущие спортивные школы островного региона, культивирующие лыжные гонки. В первый день состязаний будут разыграны по четыре комплекта наград среди мужчин и женщин в гонке классическим ходом. Первыми на дистанцию 3 км вышли девушки 2001-2002 г.р. За ними старт приняли юноши этой же возрастной группы. Им предстоит преодолеть 5 км. Призеров и победителей на дистанции 10 км выявят девушки и женщины трех возрастных групп (1999-2000, 1997-1998,1996 г.р. и старше), а также мужчины 50 лет и старше. Юноши и мужчины 1999-2000, 1997-1998,1968-1996 годов рождений будут состязаться на отрезке 15 км.

Завтра 13 января состоится спринтерская гонка.

Источник: пресс-центр министерства спорта и молодежной политики Сахалинской области.