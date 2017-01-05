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Автомобиль ГИБДД и седан столкнулись в Южно-Сахалинске
фото очевидцев

Автомобиль ГИБДД и седан столкнулись в Южно-Сахалинске

Авария произошла на перекрестке проспекта Победы и улицы Ленина

ДТП произошло сегодня, 11 января примерно в три часа дня на перекрестке улицы Ленина и проспекта Победы в Южно-Сахалинске. Там столкнулись автомобиль ГИБДД и седан.

По предварительной информации, машина ГИБДД ехала на ДТП, включив спецсигнал и проблесковые маячки. Водитель "Тойоты" не пропустил спецслужбы, водитель Госавтоинспекции не убедился в безопасности при пересечении перекрестка.

По предварительным данным, люди в аварии не пострадали, автомобили получили механические повреждения.

Обстоятельства ДТП уточняются. 

Галерея
Автомобиль ГИБДД и седан столкнулись в Южно-Сахалинске, Фото: 1
Автомобиль ГИБДД и седан столкнулись в Южно-Сахалинске, Фото: 2
Автомобиль ГИБДД и седан столкнулись в Южно-Сахалинске, Фото: 3
Автомобиль ГИБДД и седан столкнулись в Южно-Сахалинске, Фото: 4
Автомобиль ГИБДД и седан столкнулись в Южно-Сахалинске, Фото: 5
Автомобиль ГИБДД и седан столкнулись в Южно-Сахалинске, Фото: 6
Автомобиль ГИБДД и седан столкнулись в Южно-Сахалинске
Автор: Татьяна Сергеева, сегодня, в 15:42 +2
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Комментарии
Vladis
Написано сегодня, в 15:44
Бывает ....
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+1
Transmitter
Написано сегодня, в 15:47 Отредактированно сегодня, в 15:47
а правда ли маячки и спецсигналы были?может есть видео у кого нибудь,а то все может быть
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+2
Добрый человек
Написано сегодня, в 15:47
Путин виноват.
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+2
Reader
Написано сегодня, в 16:16
Добрый человек, кожемяко вернее ))))
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0
senchick
Написано сегодня, в 16:01
"...водитель Госавтоинспекции не убедился в безопасности при пересечении перекрестка....". Теперь водителя уволить, а начальнику неполное объявить...
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0
VULKAN
Написано сегодня, в 16:02
Не предвиденная встреча...
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+1
андрей
Написано сегодня, в 16:07
обоюдно зделают
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0
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