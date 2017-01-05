Автомобиль ГИБДД и седан столкнулись в Южно-Сахалинске

фото очевидцев

Авария произошла на перекрестке проспекта Победы и улицы Ленина

ДТП произошло сегодня, 11 января примерно в три часа дня на перекрестке улицы Ленина и проспекта Победы в Южно-Сахалинске. Там столкнулись автомобиль ГИБДД и седан.

По предварительной информации, машина ГИБДД ехала на ДТП, включив спецсигнал и проблесковые маячки. Водитель "Тойоты" не пропустил спецслужбы, водитель Госавтоинспекции не убедился в безопасности при пересечении перекрестка.

По предварительным данным, люди в аварии не пострадали, автомобили получили механические повреждения.

Обстоятельства ДТП уточняются.