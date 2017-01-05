Жители Чехова задыхаются от сажи местной котельной

Жители села Чехов Холмского района пожаловались astv.ru на сажу от местной котельной. Черная пыль разлетается на несколько километров вокруг, активно загрязняя ближайший микрорайон "Северный".

- Такая ситуация продолжается уже несколько лет, однако последней каплей стало сбрасывание сажи с котельной прямо на дорогу ведущую к жилым домам. Мы уже даже смирились с тем, что нет смысла мыть автомобили - они все в этой черной золе, однако некоторым приходится пешком там ходить, - рассказывает один из жителей Чехова.

По словам жителей микрорайона "Северный", обращения в местную управляющую компанию никакого эффекта не дают. Сотрудники УК МУП "Тепловые сети" говорят, что уголь больше некуда складировать.

Как рассказал начальник Чеховского управления администрации муниципального образования «Холмский городской округ» Юрий Кутырев, шлак и прочий мусор с котельной вывозят регулярно. Однако складировать уголь действительно приходится непосредственно рядом с котельной, потому что другого места для этих целей нет. Перенести котельную в другое место также нет возможности.

- Сажа на дороге, ведущей к домам, образуется непосредственно из-за работы котельной. Естественно проезжую часть регулярно чистят. Однако из-за недавних снегопадов у специалистов управляющей компании в приоритете очистка обслуживаемых территорий от снега. Уже потом уберут и сажу. К тому же весь уголь и угольную пыль сейчас припорошило снегом, - отмечает Юрий Кутырев.