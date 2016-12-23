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Иномарка сбила пенсионера в Южно-Сахалинске

Иномарка сбила пенсионера в Южно-Сахалинске

Мужчина переходил проезжую часть вне пешеходного перехода

29 декабря примерно в 13:30 21-летний водитель, управляя автомобилем Nissan Bluebird Sylphy, двигался в восточном направлении по Коммунистическому проспекту областного центра.

Как сообщают в УГИБДД Сахалинской области, в районе дома № 20 он совершил наезд на пешехода, который переходил проезжую часть вне пешеходного перехода в зоне его видимости.

В результате ДТП 85-летний пешеход получил телесные повреждения.

По факту ДТП проводится проверка.

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 12:05 +1
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Комментарии
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Написано сегодня, в 12:54
В любом случае при переходе проезжей части нужно сначала убедиться, если просвет в движении транспорта...


Пострадавшему - поправления здоровья
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