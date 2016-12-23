Иномарка сбила пенсионера в Южно-Сахалинске

29 декабря примерно в 13:30 21-летний водитель, управляя автомобилем Nissan Bluebird Sylphy, двигался в восточном направлении по Коммунистическому проспекту областного центра.

Как сообщают в УГИБДД Сахалинской области, в районе дома № 20 он совершил наезд на пешехода, который переходил проезжую часть вне пешеходного перехода в зоне его видимости.

В результате ДТП 85-летний пешеход получил телесные повреждения.

По факту ДТП проводится проверка.