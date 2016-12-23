Девять членов ОПГ осуждены в Невельске

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Молодежь в возрасте от 19 до 29 лет промышляла разбойными нападениями и кражами

Приговором Невельского городского суда 9 жителей Невельского района, в возрасте от 19 до 29 лет, осуждены за совершение разбойных нападений и краж личного имущества граждан.

Судом установлено, что с февраля по июнь 2012 года указанные лица, пять из которых не достигли совершеннолетия, объединившись в организованную преступную группу, совершили на территории Невельского района и Южно-Сахалинска 3 разбойных нападения и 10 краж личного имущества граждан на сумму более 3900000 рублей. Подсудимые виновными себя в совершении инкриминируемых преступлений не признали.

Вместе с тем, государственным обвинителем в суде представлены неопровержимые доказательства, свидетельствующие об их виновности.

Суд, с учетом мнения прокуратуры, признал подсудимых виновными и определил наказание в виде лишения свободы на сроки от 4 до 16 лет.

Не согласившись с решением суда, сторона защиты обжаловала его в Сахалинский областной суд, приведя доводы о невиновности осужденных.

Суд апелляционной инстанции не согласился с доводами защиты, приняв во внимание позицию участвующего прокурора, полагавшего, что приговор является законным и обоснованным.

По результатам апелляционного рассмотрения в удовлетворении жалоб стороны защиты отказано, а приговор Невельского городского суда оставлен без изменения.

Источник: пресс-служба прокуратуры Сахалинской области