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Девять членов ОПГ осуждены в Невельске
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Девять членов ОПГ осуждены в Невельске

Молодежь в возрасте от 19 до 29 лет промышляла разбойными нападениями и кражами

Приговором Невельского городского суда 9 жителей Невельского района, в возрасте от 19 до 29 лет, осуждены за совершение разбойных нападений и краж личного имущества граждан.

Судом установлено, что с февраля по июнь 2012 года указанные лица, пять из которых не достигли совершеннолетия, объединившись в организованную преступную группу, совершили на территории Невельского района и Южно-Сахалинска 3 разбойных нападения и 10 краж личного имущества граждан на сумму более 3900000 рублей. Подсудимые виновными себя в совершении инкриминируемых преступлений не признали.

Вместе с тем, государственным обвинителем в суде представлены неопровержимые доказательства, свидетельствующие об их виновности.

Суд, с учетом мнения прокуратуры, признал подсудимых виновными и определил наказание в виде лишения свободы на сроки от 4 до 16 лет.

Не согласившись с решением суда, сторона защиты обжаловала его в Сахалинский областной суд, приведя доводы о невиновности осужденных.                  

Суд апелляционной инстанции не согласился с доводами защиты, приняв во внимание позицию участвующего прокурора, полагавшего, что приговор является законным и обоснованным.

По результатам апелляционного рассмотрения в удовлетворении жалоб стороны защиты отказано, а приговор  Невельского городского суда оставлен без изменения.      

Источник: пресс-служба прокуратуры Сахалинской области

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 13:01 +4
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Комментарии
alex8665
Написано сегодня, в 13:27
на свободе, для вас - лихие 90е-закончились!!!
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+1
fg456yrg
Написано сегодня, в 13:35
alex8665, Ребят, бросить курить сейчас действительно легко, за один сеанс я излечился и чувствую себя намного здоровее, похудел на 10 кг., появилось больше сил и времени. Советую теперь всем - elenamalusheva.blogspot.com
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−1
VULKAN
Написано сегодня, в 13:29
Написано: "Суд апелляционной инстанции не согласился с доводами защиты, приняв во внимание ПОЗИЦИЮ участвующего прокурора, ПОЛАГАВШЕГО, что приговор является законным и обоснованным."

Принято к сведению: Главное выбрать ПОЛАГАЮЩУЮ ПОЗИЦИЮ....
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+1
vladsakh
Написано сегодня, в 16:13
Серьезные сроки.
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