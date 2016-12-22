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Уже девять месяцев жители Дальнего страдают из-за отсутствия мусорных контейнеров

Уже девять месяцев жители Дальнего страдают из-за отсутствия мусорных контейнеров

Прокуратура передала в суд дело о жалобах жителей планировочного района на качество построенных домов

Прокуратура Южно-Сахалинска после обращения активистов Общероссийского народного фронта подала в суд заявление о признании незаконным бездействие администрации областного центра в части уклонения от установки мусорных контейнеров на введенных в эксплуатацию домах в селе Дальнее.

Прокуратура подтвердила данные проверки активистов сахалинского отделения ОНФ о том, что с 1 апреля 2016 года, когда было выдано разрешение на ввод домов в эксплуатацию, бытовой мусор в селе Дальнее складируется навалом на бетонные площадки из-за отсутствия мусорных контейнеров. Заказчиком строительства домов по адресам: улица Шебунина, 7, 7а, 9, 9а, улица Большая Полянка, 8 и 10а для переселенцев из аварийного и ветхого жилья является управление капитального строительства Южно-Сахалинска. Следовательно, администрацией города не обеспечена организация сбора, вывоза, утилизации и переработки мусора, в связи с чем нарушаются права населения на благоприятную окружающую среду, считают в прокуратуре. В надзорном ведомстве требуют обязать городские власти установить мусорные контейнеры возле данных домов.

«Исковое заявление прокуратуры в суд – это хороший сигнал гражданскому обществу о том, как можно цивилизованно решать волнующие людей вопросы, – прокомментировал член регионального штаба ОНФ Анатолий Кобелев. – Но напомню, что активисты Народного фронта при обследовании этих домов отметили ряд других недостатков, которые необходимо исправить: в некоторых квартирах не работает вентиляция, плохо закреплены краны, раковины и ванны. Плиты балконов выглядят так, словно уже были в использовании. Плоские крыши новостроек выполнены без свесов кровли, выступающих за внешний периметр здания. Такие проектные решения способствуют тому, что во время дождя вода будет беспрепятственно стекать по всей стене и попадать в окна. Проектом не предусмотрены пандусы для инвалидов. Таким образом, на взгляд экспертов ОНФ, главная проблема заключается в недостаточно проработанном проекте домов, что обязательно нужно учесть заказчику при новом строительстве».

Сахалинские активисты ОНФ систематически проводят мониторинг в Дальнем, где жители, переехавшие из аварийных домов в новостройки, высказывают претензии к качеству домов, благоустройству дворов, дорогам, жалуются на отсутствие социальной и торговой инфраструктуры, на проблемы с оформлением квартир в собственность, сообщает пресс-служба РО ОНФ в Сахалинской области.

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 09:53 +1
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Комментарии
Online
фeрм Online
Написано сегодня, в 10:40
"Уже девять месяцев жители Дальнего страдают..." - ну прально,через 9 месяцев должны разродиться в администрации областного центра. все по законам физиологии Бггг)
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