Внедорожник и микроавтобус столкнулись на улице Железнодорожной в Южно-Сахалинске

Утреннее дтп произошло, по версии очевидцев, из-за скользкой дороги и несоблюдения дистанции

Сегодня, 29 декабря утром на улице Железнодорожной в районе дома №65 в Южно-САхалинске столкнулись Nissan Safari и Toyota Noah.

По словам очевидцев, внедорожник остановился перед "зеброй", чтобы пропустить пешеходов, когда в него врезался микроавтобус.

Предварительная причина аварии - не соблюдении дистанции и скользкая дорога.