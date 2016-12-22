Внедорожник и микроавтобус столкнулись на улице Железнодорожной в Южно-Сахалинске
Утреннее дтп произошло, по версии очевидцев, из-за скользкой дороги и несоблюдения дистанции
Сегодня, 29 декабря утром на улице Железнодорожной в районе дома №65 в Южно-САхалинске столкнулись Nissan Safari и Toyota Noah.
По словам очевидцев, внедорожник остановился перед "зеброй", чтобы пропустить пешеходов, когда в него врезался микроавтобус.
Предварительная причина аварии - не соблюдении дистанции и скользкая дорога.
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Комментарии
Светлана Ал
Написано сегодня, в 10:45
уже несколько дней хожу по железнодорожной, несколько пешеходных переходов, это очень радует, но почему то пешеходов автолюбители не видят, не хотят видеть, не пропускают, вчера ребенок стоял на пешеходном, машины не останавливались, долго ему пришлось ждать пока взрослый не подошел.
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