фото и видео очевидцев
Легковушка перевернулась на кольцевом перекрестке в Южно-Сахалинске
Водитель и пассажир скрылись с места ДТП
ДТП произошло сегодня, 23 декабря около часа ночи в Южно-Сахалинске на кольцевом перекрестке улиц Пуркаева и Ленина.
По предварительной информации, нетрезвый водитель, управляя автомобилем Toyota Chaser, наехал на бордюр. Машина перевернулась, зацепив при этом Toyota Corolla Fielder.
По словам очевидцев, к приезду оперативных служб в "Чайзере" никого не было.
Позже в больницу обратились два человека, предположительно, водитель и пассажир перевернувшейся иномарки.
11:53. Другие очевидцы аварии сообщили astv.ru, что с места происшествия скрылся только водитель. Три его пассажира остались на месте ДТП. Они получили ушибы.
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10 Легковушка перевернулась на кольцевом перекрестке в Южно-Сахалинске
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Комментарии
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vladsakh Online
Написано сегодня, в 09:57
- Синяк на дороге.
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Добрый человек
Написано сегодня, в 10:30
Водитель!..будь внимателен - на трассе гондурас на гондурасе..
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+1
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Masenkaya Online
Написано сегодня, в 11:06
заколебали эти синие чудовищи!
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+1
raibekaa
Написано сегодня, в 11:21
Согласна с вами.надоели эти пьяные водятлы.едешь себе аккуратно не кого не трогаешь.а тут не ты так в тебя кто нибудь вьедет.
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+2
Allex01
Написано сегодня, в 11:31
угла хотел дать? это ж чайзер
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nikolayppu Online
Написано сегодня, в 12:20
Читаешь подобные сводки и не испытываешь ни чего кроме отвращения к этим долбоящерам. Есть люди которых действительно жалко. В данном случае хорошо что не зацепили и не въехали в кого нибудь.
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