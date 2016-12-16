Легковушка перевернулась на кольцевом перекрестке в Южно-Сахалинске

фото и видео очевидцев

Водитель и пассажир скрылись с места ДТП

ДТП произошло сегодня, 23 декабря около часа ночи в Южно-Сахалинске на кольцевом перекрестке улиц Пуркаева и Ленина.

По предварительной информации, нетрезвый водитель, управляя автомобилем Toyota Chaser, наехал на бордюр. Машина перевернулась, зацепив при этом Toyota Corolla Fielder.

По словам очевидцев, к приезду оперативных служб в "Чайзере" никого не было.

Позже в больницу обратились два человека, предположительно, водитель и пассажир перевернувшейся иномарки.

11:53. Другие очевидцы аварии сообщили astv.ru, что с места происшествия скрылся только водитель. Три его пассажира остались на месте ДТП. Они получили ушибы.