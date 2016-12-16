новости
новости
Регистрация
Легковушка перевернулась на кольцевом перекрестке в Южно-Сахалинске
фото и видео очевидцев

Легковушка перевернулась на кольцевом перекрестке в Южно-Сахалинске

Водитель и пассажир скрылись с места ДТП

ДТП произошло сегодня, 23 декабря около часа ночи в Южно-Сахалинске на кольцевом перекрестке улиц Пуркаева и Ленина.

По предварительной информации, нетрезвый водитель, управляя автомобилем Toyota Chaser, наехал на бордюр. Машина перевернулась, зацепив при этом Toyota Corolla Fielder. 

По словам очевидцев, к приезду оперативных служб в "Чайзере" никого не было.

Позже в больницу обратились два человека, предположительно, водитель и пассажир перевернувшейся иномарки. 

11:53. Другие очевидцы аварии сообщили astv.ru, что с места происшествия скрылся только водитель. Три его пассажира остались на месте ДТП. Они получили ушибы.

Галерея
Легковушка перевернулась на кольцевом перекрестке в Южно-Сахалинске, Фото: 1
Легковушка перевернулась на кольцевом перекрестке в Южно-Сахалинске, Фото: 2
Легковушка перевернулась на кольцевом перекрестке в Южно-Сахалинске, Фото: 3
Легковушка перевернулась на кольцевом перекрестке в Южно-Сахалинске, Фото: 4
Легковушка перевернулась на кольцевом перекрестке в Южно-Сахалинске, Фото: 5
Легковушка перевернулась на кольцевом перекрестке в Южно-Сахалинске, Фото: 6
Легковушка перевернулась на кольцевом перекрестке в Южно-Сахалинске, Фото: 7
Легковушка перевернулась на кольцевом перекрестке в Южно-Сахалинске, Фото: 8
Легковушка перевернулась на кольцевом перекрестке в Южно-Сахалинске, Фото: 9
Легковушка перевернулась на кольцевом перекрестке в Южно-Сахалинске, Фото: 10
показать все фотографии
Легковушка перевернулась на кольцевом перекрестке в Южно-Сахалинске
Автор: Татьяна Сергеева, сегодня, в 08:49 +3
Другие статьи по темам
Событие
ДТПавария
Место
Южно-Сахалинск
Популярное на ASTV
Сахалинского тренера по тхэквондо будут судить за развращение воспитанников
Сахалинского тренера по тхэквондо будут судить за развращение воспитанников
Вооруженные грабители вынесли из магазина в Корсакове всю дневную выручку
Вооруженные грабители вынесли из магазина в Корсакове всю дневную выручку
Следователи просят сахалинцев помощи в розыске подозреваемого в убийстве
Следователи просят сахалинцев помощи в розыске подозреваемого в убийстве
Молодой сахалинец случайно убил соседку
Молодой сахалинец случайно убил соседку

Главные сахалинские новости за день от astv.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Комментарии
Online
vladsakh Online
Написано сегодня, в 09:57
- Синяк на дороге.
Ответить
0
Добрый человек
Написано сегодня, в 10:30
Водитель!..будь внимателен - на трассе гондурас на гондурасе..
Ответить
+1
Online
Masenkaya Online
Написано сегодня, в 11:06
заколебали эти синие чудовищи!
Ответить
+1
raibekaa
Написано сегодня, в 11:21
Согласна с вами.надоели эти пьяные водятлы.едешь себе аккуратно не кого не трогаешь.а тут не ты так в тебя кто нибудь вьедет.
Ответить
+2
Allex01
Написано сегодня, в 11:31
угла хотел дать? это ж чайзер
Ответить
+1
Online
nikolayppu Online
Написано сегодня, в 12:20
Читаешь подобные сводки и не испытываешь ни чего кроме отвращения к этим долбоящерам. Есть люди которых действительно жалко. В данном случае хорошо что не зацепили и не въехали в кого нибудь.
Ответить
0
Уважаемый гость, чтобы оставлять комментарии пожалуйста зарегистрируйтесь или войдите
На главную
«Наш день»: Предновогодняя спецоперация "Ель" началась на Сахалине
«Наш день»: Предновогодняя спецоперация "Ель" началась на Сахалине
В Луговом жители и автомобили оказались в ледовом плену
В Луговом жители и автомобили оказались в ледовом плену
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Радио онлайн
Канал Youtube

MySlo

info@astv.ru

18+

Отдел новостей: 49-15-34, 49-15-95
Отдел рекламы: 49-16-31
e-mail: sale-tm7@astv.ru
Тех.отдел: 49-15-32
e-mail: contact@astv.ru