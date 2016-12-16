В Луговом жители и автомобили оказались в ледовом плену

Фонтан воды из под земли в одном из дворов бьет наружу уже четыре дня

Несколько дворов в Луговом оказались буквально скованны льдом. Машины, подъезды и дороги из-за порыва затопило водой. И тут же сковало. Некоторые автомобили оказались вмурованы в толстый слой льда - выбраться из этого плена автовладельцы не могут. В понедельник, 19 декабря, утром в управляющую компанию начали поступать жалобы. Видимо на трубе, расположенной под землей, произошел порыв холодной воды. Однако оказалось, что за аварию несет ответственность городской водоканал. Туда сотрудники ЖКХ "Луговое" уже четыре дня пишут и звонят. Результата нет.

«Уже более 50-ти человек пожаловались. Многие люди на взводе и очень тяжело с ними разговаривать»,- рассказывает Наталья Чернова, мастер управляющей компании ЖКХ "ЛУговое"

Жители не могут уехать из двора на своих автомобилях. Из ледового плена теперь их вытащит только специальная техника. Также сотрудники управляющей компании писали письма в департамент городского хозяйства. Ответа не последовало.

«Вода постоянно течет и это доставляет большие. Это в первую очередь наши деньги утекают, а они и не торопятся ремонтировать ничего»,- говорит Раиса Ивашенко жительница Лугового

Этот двор относится сразу к двум адресам. Улица Железнодорожая, 38 и Гайдука, 1В. Бедствие жители терпят уже не первый раз. Кроме придомовой территории страдали и подвалы. В четверг во двор, наконец, добралась бригада горводоканала. Специалисты установили оборудование и уехали, по их словам, согласовывать документы на проведение земляных работ.

Позже бригада вернулась на место порыва и продолжила работы. Представители горводоканала пообещали, что все последствия утечки, в том числе и ледяные наросты, устранят сами.