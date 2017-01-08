блоги
блоги
Регистрация
Утро с АСТВ
ЖивотноПортретное с эмоциями доброутреннее)

ЖивотноПортретное с эмоциями доброутреннее)

С добрым утречком, родные!

Особых праздников снова нет. Значит опять начну с новостей:

Минчанин победил ковер в схватке на снегу

Жительница Минска Виталия Пилюхина опубликовала на своем канале наYouTube видео, на котором мужчина отрабатывает приемы боевых искусств на ковре.

«Когда твой худший враг — это ковер. Или как у меня за окном велись боевые действия. Смотреть со звуком», — подписала ролик она.

На кадрах видно, что мужчина яростно бьет ковер ногами и перебрасывает его через себя. На земле по несколько раз оказываются оба «участника» схватки. Драка сопровождается напряженной музыкой.

За два дня видео посмотрели более 400 тысяч раз, запись попала в раздел «Набирающие популярность». Ролик также собрал более тысячи комментариев. «А что не так-то? Попросили выбить — он выбил», «Сюжетных поворотов больше, чем во всех голливудских фильмах вместе взятых за последние лет пять», «А если бы у ковра был нож и ковер был бы не один?»? — шутят пользователи. 

Источник: https://lenta.ru/news/2017/01/08/sparring/

Ученые сравнили недосып с алкогольным опьянением

Недостаток сна оказывает на организм человека схожее с алкоголем негативное воздействие. К такому выводу пришли проводившие исследование сна ученые.

По данным исследователей, из-за недостатка сна человек может испытывать сенсорные расстройства, также характерные для алкогольного опьянения.  Длительный отказ от сна приводит к более серьезным последствиям, которые похожи на симптомы тяжелой алкогольной зависимости: самоизоляции человека, появлению галлюцинаций и расстройству психики.

Чтобы избежать негативных последствий отказа от сна, исследователи советуют отдыхать не менее восьми часов в сутки. Если же человек не находит необходимого времени для сна, ему лучше отказаться от принятия серьезных решений и не садиться за руль автомобиля, предупреждают ученые.

Источник: https://riafan.ru/592698-uchenye-sravnili-nedosyp-s-alkogolnym-opyaneniem

 

Сегодня предлагаю вам продолжить фразу

В нашем доме ёлка простоит до…

 

А теперь очередь подборочки

Фотограф-портретист Rob Bahou уже давно специализируется на съемке портретов животных.

Он в частности говорит, что работа с животными это чертовски адский труд.  Чаще всего я невольно «прошу» все свои модели (в роли которых звери) закрыть пасть,  сидеть неподвижно, не морщить нос и смотреть в объектив. 

На самом деле, чтобы снять хороший портрет кошки или же собаки, совсем необязательно иметь фототехнику класса профессиональная. Главное здесь терпение и выдержка. Ведь поведение домашних животные трудно как - то предсказать и их трудно контролировать. И если у вас всеже получится их отловить и усадить, они будут выглядеть довольно напряженно.  

В конечном итоге может получиться весьма интересный снимок. 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нашла тут.

 

А прикольное название предлагаю придумать вот к этой фотке:

Прекрасного вам дня! 

Автор: Татьяна Сергеева, сегодня, в 06:47 +15
Еще в этом блоге
Из 1960 в 2017 доброутреннее с конкурсом)
Предновогоднее доброутреннее с конкурсом)
НовогоднеКаникулярное доброутреннее с конкурсом)
И снова предновогоднее доброутреннее с конкурсом)
Комментарии
Рыжова Светлана
Написано сегодня, в 07:31
Доброе утро!
Ёлка простоит до Нового года, по старому стилю.
Название: - " В холоде мясо дольше сохраняется"!
ВСЕМ ВСЕГО ХОРОШЕГО.
ЛЮБЛЮ. ЦЕЛУЮ. Света!
Ответить
+12
mitja
Написано сегодня, в 07:45
Доброе утро Всем.Ёлка простоит....ёлка простоит.....ёёёлка простоооииит....а она сама скажет,что устала .
к фото "Сахалинский йети...."
Ответить
+11
BenZziНовая_радуга
Написано сегодня, в 07:53
Пупсиньки,доброе утро!

Сегодня как-то больше не охота на работу,чем вчера
Скорее бы праздники какие-нибудь ещё
А то,после новогодних каникул и отдыха надо бы еще недельку отдохнуть.
Я сплю очень мало,бывает и 5 часов за сутки не наберется.Я алкаш?

Мужик жестоко отделал ковер.Соболезнования родным терпилы
А сколько у нас "гитаристов" на вениках, бадминтонных ракетках и "наездников" на метлах
Злодеи

Елка у меня простоит до ближайших выходных,а вот гирлянда на окне в детской и снежинки хай себе висят.
Красиво же.

Подборка смешная.Животные похожи на нас,когда мы на паспорт фотаемся
Такие заточки уморные.
Картинка не поидумывается.Наверное потому,что я с недосыпного бодуна.

Хорошего вам дня и отличного настроения
Ответить
+14
Хронос
Написано сегодня, в 08:23 Отредактированно сегодня, в 08:24
Всего доброе утро!
Борьба за : кому лежать, а кому топтать! (ролик).
Ёлка стоять будет до конца января, нарядная, искусственная, красавица.
Надпись к картинке :
"Вот закончился твой год,
У нас новый Дед Мороз!... "
Ответить
+12
Алёна
Написано сегодня, в 08:34
Доброе утро всем!!!
В нашем доме ёлка простоит до….... Даже пока точно не скажу.
Один год, помнится, она стояла до 27 июня. И до 22 марта, было дело.
Хорошего дня всем и отличного настроения!!!)))
Ответить
+13
Рыжова Светлана
Написано сегодня, в 11:31
Алёна, анекдотец есть . Бракоразводный процесс. Судья - Причина развода? Муж - жена нудная! Судья - это как? Муж - ну отмечаем 1 мая! А она Вася выкини ёлку, да выкини ёлку ;-)
Ответить
+1
max7676
Написано сегодня, в 12:24
Алёна,
Ответить
+2
VLадимир
Написано сегодня, в 08:35
Доброснежного утра.
Ёлка простоит до понедельника. У меня у друга один раз ёлка простояла до 9 мая. Веселился.
Всех с лёгким вхождением в трудовой год. Работа,все по ней соскучились.
Всем удачи и берегите себя и своих близких.
Обновление Дедушки Мороза.
Татьяна лови мелкий подхалимаж.
Ответить
+13
НюНик_просто_Анна
Написано сегодня, в 08:42
Доброе утречко всем! Вот оно как, я-то думаю, что муженек выпивает лишку, а он просто с недосыпу

Битва с ковром эпична. Видимо, потом последует разборка с посудой и смертоубийственная стирка

Животные всегда мимимишки на фото, даже если у них моськи недовольные. А застенчивая лошадка - вообще прелесть

Елки у нас в этом году не ставились...
Подпись: Анабиоз по-русски.
Ответить
+11
Яков Максимов
Написано сегодня, в 09:23
Доброе утро, друзья! Привет

Битва с ковром мне напомнила продолжение нашего любимого фильма с эпизодом про закатанного в рулон обоев хулигана-дебошира... "Надо, Федя, надо..." - сказал Шурик и применил к неприятелю полный набор приемов самбо. Нужно бы уточнить у мужичка, не оказалась ли завернута в этот ковер, скажем, теща

Касаемо елки - ну она у нас, видимо, будет стоять вечно, ибо пластмассовая и размером с сотовый телефон

Отличного всем дня и прекрасного настроения!
Ответить
+11
LyiraTula
Написано сегодня, в 09:31
Доброе утро, Сахалин! Ёлка простоит до вечера воскресенья...
Я тоже хочу избить ковёр, но мне его надо подготовить к тому, чтобы закрепить на стену...недосып систематически случается из-за переживаний и нервов, хотя лучше бы это были последствия алкогольных возлияний)))
Ответить
+11
BenZziНовая_радуга
Написано сегодня, в 09:54
LyiraTula, у тебя до сих пор ковры висят на стенах?
Ответить
+6
LyiraTula
Написано сегодня, в 10:00
BenZziНовая_радуга, будет один висеть, мужу в кабинет нужен для улучшения качества звука техники, купила дизайнерский...лежит пока на полу, выпрямляется и "отдыхает"
))
Ответить
+7
Елена Кириченко
Написано сегодня, в 11:10
BenZziНовая_радуга, это снова модно
Ответить
+3
Еще 2 комментария
Натали)))
Написано сегодня, в 09:51
Доброго утречка!!!
Мы ёлку не ставим, т.к. наш Тимофей не потерпит такого в доме

Животные на фотках забавно получились. Мы недавно фотали Койлу, фотка вышла как на паспорт

Подпись: Пробуждение Деда Мороза

Всем здоровья и добра!!!
Ответить
+8
багз-банни
Написано сегодня, в 09:58 Отредактированно сегодня, в 09:58
Доброго всем утречка!Ёлка простоит до выходных.От недосыпа правда себя плохо чуствую.
Название:"Зима что-ли?!"
Ответить
+10
фeрм
Написано сегодня, в 10:03
не знал,что вторая часть уже вышла ))
Ответить
+7
чeLOVEк NaStRoEniE
Написано сегодня, в 10:38
Привет! Сегодня день катания на санках и на коньках, на санках умею кататься, а на коньках -нет))))) Ёлка у нас простоит до тех пор пока- не осыпется сама. Благо кошки к ней равнодушны, даже моя шалунья Маришка- не обращает на неё ни какого внимания, а искусственная на втором этаже-будет стоять до тех пор пока её кто-нибудь не уберёт.))) А у тебя Т.М.?
Ответить
+7
Русалка Обыкновенная
Написано сегодня, в 10:45
чeLOVEк NaStRoEniE, Маришка
Ответить
+4
чeLOVEк NaStRoEniE
Написано сегодня, в 11:08
Русалка Обыкновенная, Да, а что такое?)))
Ответить
+2
Русалка Обыкновенная
Написано сегодня, в 11:21
чeLOVEк NaStRoEniE, необычно так!
Ответить
+4
Еще 4 комментария
Русалка Обыкновенная
Написано сегодня, в 10:43
Пёси зачетные! А мой не любит фотаться.
Он демонстративно отворачивается, нервно брыкается и норовит сбить камеру своей длинной лапой.
А кошке по фиг! Даже на елку.

Поэтому нет поводов убирать дерево-подсветку.
Ответить
+6
Катерина90
Написано сегодня, в 11:15
Всем добрый день! Елочку даже и не хочу убирать, с ней как то настроение праздничное остается. Но скорее всего придется убрать воскресенье. Название к картинке: " похож на снеговика??" Всем хорошего дня)
Ответить
+6
Елена Кириченко
Написано сегодня, в 11:15
Всем салют! (Как то я так сказала детям, войдя в комнату, а они сорвались и побежали к окну)

Мужик с ковром отжег, только вот толку от его выбиваний - ноль
.
Елка простоит числа до 20 января.
подборка интересная, особенно коты эмоциональные получились
.
Картинка: Старки снега не боятся.
хорошего рабочего дня!
Ответить
+6
BenZziНовая_радуга
Написано сегодня, в 12:06
Елена Кириченко, тоже новый сезон жду
Зима скоро
Ответить
+4
Елена Кириченко
Написано сегодня, в 12:31
Ответить
+2
Б_о_с_о_Н_о_ж_к_а
Написано сегодня, в 11:50
Доброго времени суток! Неужели я два дня выходная! Хоть выспалась сегодня!))) В нашем доме елка простоит до следующего года
. А что убирать, пусть стоит, не мешает
. Шучу конечно, )))14 января уберем. ))
Подпись к картинке: Вот так надо радоваться первому снегу! ))))
Ответить
+4
VULKAN
Написано сегодня, в 12:50
Ответить
+1
Б_о_с_о_Н_о_ж_к_а
Написано сегодня, в 12:59
VULKAN, Таааак где моя Снегурка!!!????
Ответить
+1
^очень ГРУСТНЫЙ ЧЕЛ^^
Написано сегодня, в 11:53
Всем привет!
Подпись: Теперь главное встать аккуратно, чтоб сосулька не отломилась.
Успехов!
Ответить
+4
lvista
Написано сегодня, в 12:52
Доброе утро (а что, для кого то и обед утро)! Ёлка простоит до .... лго!

Подпись - Дед Мороз на пляже!
Ответить
+2
VLадимир
Написано сегодня, в 12:59
А это мой красавчик.
Ответить
0
Уважаемый гость, чтобы оставлять комментарии пожалуйста зарегистрируйтесь или войдите
На главную
Из 1960 в 2017 доброутреннее с конкурсом)
Из 1960 в 2017 доброутреннее с конкурсом)
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Радио онлайн
Канал Youtube

MySlo

info@astv.ru

18+

Отдел новостей: 49-15-34, 49-15-95
Отдел рекламы: 49-16-31
e-mail: sale-tm7@astv.ru
Тех.отдел: 49-15-32
e-mail: contact@astv.ru