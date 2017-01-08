ЖивотноПортретное с эмоциями доброутреннее)

С добрым утречком, родные!

Особых праздников снова нет. Значит опять начну с новостей:

Минчанин победил ковер в схватке на снегу

Жительница Минска Виталия Пилюхина опубликовала на своем канале наYouTube видео, на котором мужчина отрабатывает приемы боевых искусств на ковре.

«Когда твой худший враг — это ковер. Или как у меня за окном велись боевые действия. Смотреть со звуком», — подписала ролик она.

На кадрах видно, что мужчина яростно бьет ковер ногами и перебрасывает его через себя. На земле по несколько раз оказываются оба «участника» схватки. Драка сопровождается напряженной музыкой.

За два дня видео посмотрели более 400 тысяч раз, запись попала в раздел «Набирающие популярность». Ролик также собрал более тысячи комментариев. «А что не так-то? Попросили выбить — он выбил», «Сюжетных поворотов больше, чем во всех голливудских фильмах вместе взятых за последние лет пять», «А если бы у ковра был нож и ковер был бы не один?»? — шутят пользователи.

Источник: https://lenta.ru/news/2017/01/08/sparring/

Ученые сравнили недосып с алкогольным опьянением

Недостаток сна оказывает на организм человека схожее с алкоголем негативное воздействие. К такому выводу пришли проводившие исследование сна ученые.

По данным исследователей, из-за недостатка сна человек может испытывать сенсорные расстройства, также характерные для алкогольного опьянения. Длительный отказ от сна приводит к более серьезным последствиям, которые похожи на симптомы тяжелой алкогольной зависимости: самоизоляции человека, появлению галлюцинаций и расстройству психики.

Чтобы избежать негативных последствий отказа от сна, исследователи советуют отдыхать не менее восьми часов в сутки. Если же человек не находит необходимого времени для сна, ему лучше отказаться от принятия серьезных решений и не садиться за руль автомобиля, предупреждают ученые.

Источник: https://riafan.ru/592698-uchenye-sravnili-nedosyp-s-alkogolnym-opyaneniem

Сегодня предлагаю вам продолжить фразу

В нашем доме ёлка простоит до…

А теперь очередь подборочки

Фотограф-портретист Rob Bahou уже давно специализируется на съемке портретов животных.

Он в частности говорит, что работа с животными это чертовски адский труд. Чаще всего я невольно «прошу» все свои модели (в роли которых звери) закрыть пасть, сидеть неподвижно, не морщить нос и смотреть в объектив.

На самом деле, чтобы снять хороший портрет кошки или же собаки, совсем необязательно иметь фототехнику класса профессиональная. Главное здесь терпение и выдержка. Ведь поведение домашних животные трудно как - то предсказать и их трудно контролировать. И если у вас всеже получится их отловить и усадить, они будут выглядеть довольно напряженно.

В конечном итоге может получиться весьма интересный снимок.































































Нашла тут.

А прикольное название предлагаю придумать вот к этой фотке:

Прекрасного вам дня!