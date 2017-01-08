ЖивотноПортретное с эмоциями доброутреннее)
С добрым утречком, родные!
Особых праздников снова нет. Значит опять начну с новостей:
Минчанин победил ковер в схватке на снегу
Жительница Минска Виталия Пилюхина опубликовала на своем канале наYouTube видео, на котором мужчина отрабатывает приемы боевых искусств на ковре.
«Когда твой худший враг — это ковер. Или как у меня за окном велись боевые действия. Смотреть со звуком», — подписала ролик она.
На кадрах видно, что мужчина яростно бьет ковер ногами и перебрасывает его через себя. На земле по несколько раз оказываются оба «участника» схватки. Драка сопровождается напряженной музыкой.
За два дня видео посмотрели более 400 тысяч раз, запись попала в раздел «Набирающие популярность». Ролик также собрал более тысячи комментариев. «А что не так-то? Попросили выбить — он выбил», «Сюжетных поворотов больше, чем во всех голливудских фильмах вместе взятых за последние лет пять», «А если бы у ковра был нож и ковер был бы не один?»? — шутят пользователи.
Источник: https://lenta.ru/news/2017/01/08/sparring/
Ученые сравнили недосып с алкогольным опьянением
Недостаток сна оказывает на организм человека схожее с алкоголем негативное воздействие. К такому выводу пришли проводившие исследование сна ученые.
По данным исследователей, из-за недостатка сна человек может испытывать сенсорные расстройства, также характерные для алкогольного опьянения. Длительный отказ от сна приводит к более серьезным последствиям, которые похожи на симптомы тяжелой алкогольной зависимости: самоизоляции человека, появлению галлюцинаций и расстройству психики.
Чтобы избежать негативных последствий отказа от сна, исследователи советуют отдыхать не менее восьми часов в сутки. Если же человек не находит необходимого времени для сна, ему лучше отказаться от принятия серьезных решений и не садиться за руль автомобиля, предупреждают ученые.
Источник: https://riafan.ru/592698-uchenye-sravnili-nedosyp-s-alkogolnym-opyaneniem
Сегодня предлагаю вам продолжить фразу
В нашем доме ёлка простоит до…
А теперь очередь подборочки
Фотограф-портретист Rob Bahou уже давно специализируется на съемке портретов животных.
Он в частности говорит, что работа с животными это чертовски адский труд. Чаще всего я невольно «прошу» все свои модели (в роли которых звери) закрыть пасть, сидеть неподвижно, не морщить нос и смотреть в объектив.
На самом деле, чтобы снять хороший портрет кошки или же собаки, совсем необязательно иметь фототехнику класса профессиональная. Главное здесь терпение и выдержка. Ведь поведение домашних животные трудно как - то предсказать и их трудно контролировать. И если у вас всеже получится их отловить и усадить, они будут выглядеть довольно напряженно.
В конечном итоге может получиться весьма интересный снимок.
Нашла тут.
А прикольное название предлагаю придумать вот к этой фотке:
Прекрасного вам дня!
Ёлка простоит до Нового года, по старому стилю.
Название: - " В холоде мясо дольше сохраняется"!
ВСЕМ ВСЕГО ХОРОШЕГО.
ЛЮБЛЮ. ЦЕЛУЮ. Света!
к фото "Сахалинский йети...."
Сегодня как-то больше не охота на работу,чем вчера Скорее бы праздники какие-нибудь ещё А то,после новогодних каникул и отдыха надо бы еще недельку отдохнуть.
Я сплю очень мало,бывает и 5 часов за сутки не наберется.Я алкаш?
Мужик жестоко отделал ковер.Соболезнования родным терпилы А сколько у нас "гитаристов" на вениках, бадминтонных ракетках и "наездников" на метлах Злодеи
Елка у меня простоит до ближайших выходных,а вот гирлянда на окне в детской и снежинки хай себе висят. Красиво же.
Подборка смешная.Животные похожи на нас,когда мы на паспорт фотаемся Такие заточки уморные.
Картинка не поидумывается.Наверное потому,что я с недосыпного бодуна.
Хорошего вам дня и отличного настроения
Борьба за : кому лежать, а кому топтать! (ролик).
Ёлка стоять будет до конца января, нарядная, искусственная, красавица.
Надпись к картинке :
"Вот закончился твой год,
У нас новый Дед Мороз!... "
В нашем доме ёлка простоит до….... Даже пока точно не скажу.
Один год, помнится, она стояла до 27 июня. И до 22 марта, было дело.
Хорошего дня всем и отличного настроения!!!)))
Ёлка простоит до понедельника. У меня у друга один раз ёлка простояла до 9 мая. Веселился.
Всех с лёгким вхождением в трудовой год. Работа,все по ней соскучились.
Всем удачи и берегите себя и своих близких.
Обновление Дедушки Мороза.
Татьяна лови мелкий подхалимаж.
Битва с ковром эпична. Видимо, потом последует разборка с посудой и смертоубийственная стирка
Животные всегда мимимишки на фото, даже если у них моськи недовольные. А застенчивая лошадка - вообще прелесть
Елки у нас в этом году не ставились...
Подпись: Анабиоз по-русски.
Битва с ковром мне напомнила продолжение нашего любимого фильма с эпизодом про закатанного в рулон обоев хулигана-дебошира... "Надо, Федя, надо..." - сказал Шурик и применил к неприятелю полный набор приемов самбо. Нужно бы уточнить у мужичка, не оказалась ли завернута в этот ковер, скажем, теща
Касаемо елки - ну она у нас, видимо, будет стоять вечно, ибо пластмассовая и размером с сотовый телефон
Отличного всем дня и прекрасного настроения!
Я тоже хочу избить ковёр, но мне его надо подготовить к тому, чтобы закрепить на стену...недосып систематически случается из-за переживаний и нервов, хотя лучше бы это были последствия алкогольных возлияний)))
Мы ёлку не ставим, т.к. наш Тимофей не потерпит такого в доме
Животные на фотках забавно получились. Мы недавно фотали Койлу, фотка вышла как на паспорт
Подпись: Пробуждение Деда Мороза
Всем здоровья и добра!!!
Название:"Зима что-ли?!"
Он демонстративно отворачивается, нервно брыкается и норовит сбить камеру своей длинной лапой.
А кошке по фиг! Даже на елку.
Поэтому нет поводов убирать дерево-подсветку.
Мужик с ковром отжег, только вот толку от его выбиваний - ноль.
Елка простоит числа до 20 января.
подборка интересная, особенно коты эмоциональные получились .
Картинка: Старки снега не боятся.
хорошего рабочего дня!
Подпись к картинке: Вот так надо радоваться первому снегу! ))))
Подпись: Теперь главное встать аккуратно, чтоб сосулька не отломилась.
Успехов!
Подпись - Дед Мороз на пляже!