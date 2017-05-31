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Сахалинский Париж - блог Григория Смекалова
Аквапарк "Александровский залив" начал работу

Аквапарк "Александровский залив" начал работу

    Настали дни, когда народ (как местный так и приезжий), как магнитом тянет на берег Александровского залива... И это состояние прочно охватывает четыре месяца, как минимум... Животных, конечно, это мало устраивает...и они уходят (улетают) за город. За людей же можно порадоваться.  Интересно , кто всё же мирится с пребыванием на берегу масс людей...

Лизкины поля.

на реке рыбаки весь световой день...утки перекочевали...

да и куликам шум не в радость...

а вот Три брата людьми ещё не обжиты...

поэтому гуляй и пой колония чаек...а сегодня и уссурийские(японские) бакланы в огромном количестве...

для ларги это тоже родина...А скоро будут реветь и сивучи...

                   

даже за тоннелем отдыхающих уже достаточно...

следы истории повсюду и разных эпох...

пернатые мирятся с ситуацией

спряталась...

 

Автор: Григорий Смекалов, сегодня, в 17:26 +8
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Комментарии
Online
KsuKsu Online
Написано сегодня, в 18:41
Боже как хочется к братишкам и сестренкам!
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+3
Кузовков Владимир
Написано сегодня, в 21:00
Если все будет идти по плану, обязательно заеду в ваши края в ближайшие месяцы. У Вас там такая благодать
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+2
НКолчина
Написано сегодня, в 21:17
Надеюсь люди не загадят такое чудесное место!
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+1
ateriya
Написано сегодня, в 21:32
Давно там была. На три брата ходила по отливу. Тоннель. Классно там.
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+1
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