Аквапарк "Александровский залив" начал работу
Настали дни, когда народ (как местный так и приезжий), как магнитом тянет на берег Александровского залива... И это состояние прочно охватывает четыре месяца, как минимум... Животных, конечно, это мало устраивает...и они уходят (улетают) за город. За людей же можно порадоваться. Интересно , кто всё же мирится с пребыванием на берегу масс людей...
Лизкины поля.
на реке рыбаки весь световой день...утки перекочевали...
да и куликам шум не в радость...
а вот Три брата людьми ещё не обжиты...
поэтому гуляй и пой колония чаек...а сегодня и уссурийские(японские) бакланы в огромном количестве...
для ларги это тоже родина...А скоро будут реветь и сивучи...
даже за тоннелем отдыхающих уже достаточно...
следы истории повсюду и разных эпох...
пернатые мирятся с ситуацией
спряталась...