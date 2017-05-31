Аквапарк "Александровский залив" начал работу

Настали дни, когда народ (как местный так и приезжий), как магнитом тянет на берег Александровского залива... И это состояние прочно охватывает четыре месяца, как минимум... Животных, конечно, это мало устраивает...и они уходят (улетают) за город. За людей же можно порадоваться. Интересно , кто всё же мирится с пребыванием на берегу масс людей...

Лизкины поля.

на реке рыбаки весь световой день...утки перекочевали...

да и куликам шум не в радость...

а вот Три брата людьми ещё не обжиты...

поэтому гуляй и пой колония чаек...а сегодня и уссурийские(японские) бакланы в огромном количестве...

для ларги это тоже родина...А скоро будут реветь и сивучи...

даже за тоннелем отдыхающих уже достаточно...

следы истории повсюду и разных эпох...

пернатые мирятся с ситуацией

спряталась...