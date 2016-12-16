Трасса для ски-пасса

Радио АСТВ и СТК "Горный воздух" представляют уникальную зимнюю радио-игру «Трасса для Ски-пасса»!



Безлимитный Ски-пасс на дороге не валяется,

Но выиграть его возможность предоставляется!

Вы заядлый лыжник? А может быть сноубордист? Тогда эта игра для вас!

До 30 декабря в эфире «Радио АСТВ» можно побороться за ски-пасс от СТК «Горный воздух» абонементом на целый месяц!

«Трасса для ски-пасса» - игра на «вылет». Два участника условно съезжают с «горы». Для победы необходимо «съехать» как можно дальше. Для этого участники по очереди на одном выдохе кричат слово «Йи-хуууууу!» Кто из участников дольше протянет, тот продолжает борьбу в игре на следующий день, а проигравший получает поощрительный подарок. Победитель итоговой игры, которая состоится 30 декабря заберет ски-пасс от СТК «Горный воздух» абонементом на месяц!



Хотите попробовать?! Тогда не пропустите – «Трасса для ски-пасса»!

По будням в 16:15 и только до 30 декабря в эфире «Радио АСТВ»!

Фото с сайта: http://www.fullhdoboi.ru/