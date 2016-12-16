блоги
блоги
Регистрация
Радиоволна АСТВ
Трасса для ски-пасса

Трасса для ски-пасса

Радио АСТВ и СТК "Горный воздух" представляют уникальную зимнюю радио-игру «Трасса для Ски-пасса»! 

Безлимитный Ски-пасс на дороге не валяется, 
Но выиграть его возможность предоставляется! 

Вы заядлый лыжник? А может быть сноубордист? Тогда эта игра для вас!

До 30 декабря в эфире «Радио АСТВ» можно побороться за ски-пасс от СТК «Горный воздух» абонементом на целый месяц! 
«Трасса для ски-пасса» - игра на «вылет». Два участника условно съезжают с «горы». Для победы необходимо «съехать» как можно дальше. Для этого участники по очереди на одном выдохе кричат слово «Йи-хуууууу!» Кто из участников дольше протянет, тот продолжает борьбу в игре на следующий день, а проигравший получает поощрительный подарок. Победитель итоговой игры, которая состоится 30 декабря заберет ски-пасс от СТК «Горный воздух» абонементом на месяц! 

Хотите попробовать?! Тогда не пропустите – «Трасса для ски-пасса»!

По будням в 16:15 и только до 30 декабря в эфире «Радио АСТВ»!

 

Фото с сайта: http://www.fullhdoboi.ru/

Галерея
, Фото: 1
, Фото: 2
, Фото: 3
Автор: RadioDude, 15 декабря, в 11:14 +2
Еще в этом блоге
"Дорожное радио-Сахалин" пополняет баланс телефона!
Радио АСТВ объявляет «Купономанию»!!!
«Дорогу детям»! Как это было?
Уступи «Дорогу детям»!
Комментарии
Уважаемый гость, чтобы оставлять комментарии пожалуйста зарегистрируйтесь или войдите
На главную
"Дорожное радио-Сахалин" пополняет баланс телефона!
"Дорожное радио-Сахалин" пополняет баланс телефона!
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Радио онлайн
Канал Youtube

MySlo

info@astv.ru

18+

Отдел новостей: 49-15-34, 49-15-95
Отдел рекламы: 49-16-31
e-mail: sale-tm7@astv.ru
Тех.отдел: 49-15-32
e-mail: contact@astv.ru